Τι εκτιμά το AdEx Benchmark Report 2025 του ΙΑΒ Εurope

Η Ελλάδα εμφανίζεται στην έρευνα AdEx Benchmark 2025 ως μικρή αλλά δυναμικά αναπτυσσόμενη ψηφιακή διαφημιστική αγορά.

Η συνολική αξία της αγοράς φτάνει τα 401 εκατ. ευρώ το 2025, τοποθετώντας τη χώρα χαμηλότερα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά με ρυθμό ανάπτυξης 10,9%, λίγο πάνω από τον μέσο όρο του 10,5%. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα ακολουθεί τη γενική ευρωπαϊκή μετατόπιση των διαφημιστικών επενδύσεων προς το ψηφιακό, χωρίς όμως να έχει ακόμη το μέγεθος ή την ωριμότητα αγορών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα επιμέρους κανάλια. Στο Display, η ελληνική αγορά εκτιμάται στα 93 εκατ. ευρώ, με ανάπτυξη 14,6%, επίδοση ισχυρότερη από την αύξηση της χώρας. Παράλληλα, το βίντεο έχει πολύ υψηλό βάρος, καθώς αντιστοιχεί στο 65% του digital display cost, ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα ανάμεσα στις αγορές όπου το βίντεο έχει ήδη κυρίαρχη θέση. Στο Search, η ανάπτυξη φτάνει το 10,8%, ενώ στις Αγγελίες & Κατάλογοι η Ελλάδα εμφανίζει αύξηση 14,7%. Σημαντική είναι και η εικόνα του ψηφιακού ήχου. Η Ελλάδα καταγράφει ανάπτυξη 13,4% στο digital audio ad shpenzim το 2025, πάνω από τον μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς.

Σε επίπεδο επίπεδο, η αγορά της ψηφιακής διαφήμισης διατήρησε ισχυρή δυναμική το 2025, φτάνοντας τα 131,1 δις. ευρώ , με ανάπτυξη % 10,5 . Παρότι ο ρυθμός επιβραδύνθηκε σε σχέση με το 2024, όταν η αύξηση είχε φτάσει στο 16%, η εικόνα παραμένει θετική και ανθεκτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι 30 αγορές που καλύπτουν την έρευνα κατέγραψαν ανάπτυξη, ενώ οι 16 από αυτές κινήθηκαν με διψήφιο ρυθμό.

Η αγορά παραμένει έντονα συγκεντρωμένη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία αντιπροσωπεύουν το 62% της συνολικής ευρωπαϊκής αξίας, ενώ οι δέκα μεγαλύτερες αγορές φτάνουν συνολικά στο 88% . Αυτό δείχνει ότι η ανάπτυξη είναι πανευρωπαϊκή, αλλά το κύριο βάρος εξακολουθεί να βρίσκεται στις πιο ώριμες οικονομίες.

Οι βασικοί μοχλοί ανόδου είναι το video , το social και το retail media . Το βίντεο έφτασε τα 34 δις. ευρώ , με ανάπτυξη 19,6% , ενώ το social ανήλθε στα 35,5 δις. ευρώ , αυξημένο κατά 19,2% . Παράλληλα, το retail media ξεπέρασε τα 13 δις. ευρώ και αντιστοιχεί πλέον σε πάνω από το 10% της συνολικής ψηφιακής διαφημιστικής δαπάνης. Η αναζήτηση παραμένει η μεγαλύτερη κατηγορία, στα 56,2 δις. ευρώ , αλλά η ανάπτυξή του είναι πιο συγκρατημένη, στο 8,8% .

Με προσαρμογή για τον πληθωρισμό, η πραγματική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς εκτιμάται στο 9,4% .

Χρειάζεται, πάντως, προσοχή στην ανάγνωση των στοιχείων, καθώς η Ελλάδα αναφέρεται ως πλήρως μοντελοποιημένη αγορά, χωρίς εθνική υποβολή δεδομένων όπως και στο Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία