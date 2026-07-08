Αναλαμβάνει το Performance Digital Marketing

Η Aboutnet προχωρά σε μια νέα συνεργασία με την EasyRental, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής Performance Digital Marketing της εταιρείας.



Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας της EasyRental, η αύξηση των ποιοτικών αιτημάτων ενδιαφέροντος (leads) και η συνεχής βελτίωση της απόδοσης των online διαφημιστικών ενεργειών μέσα από μια ολοκληρωμένη, μετρήσιμη στρατηγική.



Η ομάδα της Aboutnet θα διαχειρίζεται τις καμπάνιες σε Google Ads και Meta Ads, αξιοποιώντας σύγχρονες πρακτικές βελτιστοποίησης, ανάλυσης δεδομένων και conversion tracking, με στόχο τη διαρκή αύξηση της αποτελεσματικότητας και του return on investment (ROI).



Η EasyRental δραστηριοποιείται στον χώρο της μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων, προσφέροντας λύσεις leasing που απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Με έμφαση στην εξυπηρέτηση, την ευελιξία και τη διαφάνεια, έχει δημιουργήσει μια ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, επενδύοντας διαρκώς στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών της.



Η νέα συνεργασία έρχεται να ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία της EasyRental, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Performance Marketing για την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων. Παράλληλα, αποτελεί ακόμη μία συνεργασία που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους στην τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της Aboutnet στον χώρο του Digital Marketing.





