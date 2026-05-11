Νέα συνεργασία σε Ελλάδα, Ιταλία και Αλβανία

Η ADiSocial αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαφημιστικής επικοινωνίας της Ventouris Ferries για τις ακτοπλοϊκές της γραμμές, μέσα από μία ολοκληρωμένη καμπάνια σε Ελλάδα, Ιταλία και Αλβανία.

Η Ventouris Ferries αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές ναυτιλιακές εταιρείες στην ακτοπλοΐα, με πολυετή παρουσία, ισχυρή φήμη και έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την ταξιδιωτική εμπειρία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ADiSocial αναλαμβάνει καμπάνιες σε Google, Meta και TikTok, social media παρουσία, influencer activations, ραδιοφωνικά σενάρια, banners, advertorials και outdoor επικοινωνία, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του brand στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται.

«Είναι μεγάλη μας χαρά να συνεργαζόμαστε με μία ναυτιλιακή εταιρεία με τόσο ισχυρή ιστορία και παρουσία στον χώρο της ακτοπλοΐας. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε στρατηγικά την επικοινωνία της Ventouris Ferries, δημιουργώντας καμπάνιες που συνδέουν το brand με το κοινό του σε κάθε αγορά», αναφέρουν η Ιωάννα Βασιλείου και η Γαρυφαλλιά Πηλάκη, founders της ADiSocial.