Ενισχύει τη στρατηγική της στο enterprise marketing

Η OpenAI προσέλαβε τον Colin Fleming, πρώην διευθυντή μάρκετινγκ (CMO) της ServiceNow, για να ηγηθεί της εμπορικής προώθησης του επιχειρηματικού της τομέα. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει τη στρατηγική της στο enterprise marketing, επιδιώκοντας να επεκταθεί πέρα από τα βασικά προϊόντα AI που ήδη προσφέρει.

Ο Fleming ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη ServiceNow μέσω ανάρτησης στο LinkedIn την Τρίτη 26/5. Περιέγραψε την απόφαση ως «συναισθηματικά δύσκολη», σημειώνοντας πως θα μετάνιωνε αν δεν τολμούσε να κάνει αυτό το επόμενο επαγγελματικό βήμα. Αν και αρχικά δεν αποκάλυψε τον νέο του ρόλο, αργότερα έγινε γνωστό ότι μετακινείται στην OpenAI. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Fleming εργάστηκε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια στη ServiceNow, ενώ προηγουμένως είχε περάσει 13 χρόνια στη Salesforce. Εκεί κατείχε σημαντικές ηγετικές θέσεις στο παγκόσμιο μάρκετινγκ, φτάνοντας μέχρι τον ρόλο του εκτελεστικού αντιπροέδρου παγκόσμιου μάρκετινγκ.

Η πρόσληψή του θεωρείται σημαντική για την OpenAI, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να ενισχύσει την παρουσία της στον επιχειρηματικό κόσμο και να ανταγωνιστεί πιο δυναμικά στο χώρο των εταιρικών λύσεων τεχνητής νοημοσύνης.