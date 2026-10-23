Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης στο UAE–Greece Strategic Forum για την ανάπτυξη τεχνολογικών έργων, ψηφιακών υπηρεσιών και στρατηγικών επικοινωνιακών εφαρμογών στην περιοχή του Κόλπου.

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια νέα σελίδα στην επιχειρηματική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανοίγει με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding – MoU) μεταξύ της Serdal Holding, επιχειρηματικού ομίλου με έδρα το Άμπου Ντάμπι, και της ελληνικής AWG META / AWG Group.

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 22 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του UAE–Greece Strategic Forum, από τον Ali Abdulla Al Mazrouei, Managing Director & Group CEO της Serdal Holding, και τον Θοδωρή Ευθυμιάδη, CEO της AWG Group, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός οργανωμένου πλαισίου συνεργασίας με προοπτική ανάπτυξης έργων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε άλλες αγορές του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

Η συμφωνία συνδέει τις επιχειρηματικές δυνατότητες και τη γνώση της περιφερειακής αγοράς της Serdal Holding με την ελληνική τεχνογνωσία στους τομείς της στρατηγικής επικοινωνίας, των ψηφιακών πλατφορμών και των προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών.

Συνεργασία με επίκεντρο την τεχνολογία και την καινοτομία

Η στρατηγική προσέγγιση των δύο ομίλων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διερεύνηση και από κοινού ανάπτυξη έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, τεχνολογιών επικοινωνίας, έξυπνων υποδομών και εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκονται πέντε βασικοί άξονες:

1. Ανάπτυξη νέων αγορών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

2. Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και οργανισμών, με διερεύνηση κοινών τεχνολογικών έργων και ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων.

3. Στρατηγική επικοινωνία και προηγμένες τεχνολογίες μέσων, με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών.

4. Ανάπτυξη τοπικών δυνατοτήτων υποστήριξης, εκπαίδευσης και υλοποίησης τεχνολογικών εφαρμογών.

5. Κοινή ανάπτυξη έργων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τις έξυπνες υποδομές και τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η συνεργασία φιλοδοξεί να συνδυάσει τη διεθνή επιχειρηματική δικτύωση με την εφαρμοσμένη τεχνογνωσία, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την παρουσία ελληνικών τεχνολογικών λύσεων σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές.

Ενίσχυση των ελληνοεμιρατινών επιχειρηματικών σχέσεων

Η υπογραφή της συμφωνίας εντάσσεται στο ευρύτερο περιβάλλον ενίσχυσης των οικονομικών και τεχνολογικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Για την AWG META, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξής της, προσφέροντας πρόσβαση σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες συμμετοχής σε σύνθετα τεχνολογικά έργα.

Για τη Serdal Holding, δημιουργεί τη δυνατότητα αξιοποίησης εξειδικευμένης ελληνικής τεχνογνωσίας και προηγμένων υπηρεσιών στους τομείς της στρατηγικής επικοινωνίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι δύο όμιλοι θα προχωρήσουν στον συντονισμό των επόμενων ενεργειών τους και στην κατάρτιση κοινού σχεδίου δράσης, με στόχο την αξιολόγηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών ευκαιριών και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Το Μνημόνιο Κατανόησης καθορίζει το πλαίσιο της συνεργασίας, ενώ η υλοποίηση επιμέρους έργων και τυχόν επενδυτικών πρωτοβουλιών θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών συμφωνιών.