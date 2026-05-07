Η Robin Consulting μετασχηματίζει το Shopflix με λύσεις Salesforce CRM & Analytics

Η Robin Consulting, πιστοποιημένος συνεργάτης της Salesforce στην Ελλάδα, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση δύο στρατηγικών έργων Salesforce στο SHOPFLIX, που εστιάζουν στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών, αλλά και στην ενδυνάμωση των συνεργατών του.

Συγκεκριμένα, η υλοποίηση επικεντρώθηκε σε δύο πυλώνες:

360° Account Management: Μέσω του Salesforce, οι Account Managers αποκτούν πλήρη εικόνα για τους συνεργάτες τους σε πραγματικό χρόνο: σε ποιες κατηγορίες δραστηριοποιούνται, ποια προϊόντα διαθέτουν και την πορεία των πωλήσεών τους. Η σχέση μαζί τους μετατοπίζεται από την απλή διεκπεραίωση στην ουσιαστική, στρατηγική διαχείριση. Άμεσο Seller Support: Μέσω της διασύνδεσης του Salesforce με το Merchant Portal του SHOPFLIX, σχεδιάστηκε ένας εξελιγμένος μηχανισμός διαχείρισης αιτημάτων των συνεργαζόμενων εμπόρων για αυτόματη δρομολόγηση των αιτημάτων στην αρμόδια ομάδα, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους απόκρισης.

Τα τεχνολογικά highlights του έργου:

Integration του Salesforce με την πλατφόρμα Commerce του SHOPFLIX για τον αυτόματο συγχρονισμό στοιχείων και δεδομένων των συνεργατών.

για τον αυτόματο συγχρονισμό στοιχείων και δεδομένων των συνεργατών. Χαρτογράφηση της δομής των κατηγοριών και των προϊόντων του marketplace εντός του Salesforce , προσφέροντας πλήρη ορατότητα για τις πωλήσεις ανά κατηγορία σε πραγματικό χρόνο.

, προσφέροντας πλήρη ορατότητα για τις πωλήσεις ανά κατηγορία σε πραγματικό χρόνο. Data Visualization: Άμεση εικόνα των κρίσιμων KPIs μέσω της ενσωμάτωσης του Tableau απευθείας στο περιβάλλον εργασίας του Salesforce.

Ο κ. Άλκης Νικηφοριάδης, COO του SHOPFLIX, δήλωσε: «Στο SHOPFLIX διανύουμε μια κομβική χρονιά, καθώς αυξάνουμε σημαντικά τον ρυθμό ανάπτυξής μας, ενώ ταυτόχρονα χτίζουμε σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές που μας επιτρέπουν να είμαστε μια φιλόδοξη, υγιής και επιτυχημένη scale-up με πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς κλάδους. Η συνεργασία μας με τη Robin Consulting μας προσέφερε την τεχνολογική κλίμακα για να αξιοποιήσουμε την επένδυσή μας στην πλατφόρμα της Salesforce και να υποστηρίξουμε αυτή τη νέα δυναμική».

Η κα Μάγια Παπαναστασίου, Partner στη Robin Consulting, σημείωσε: «Στη Robin, εξειδικευόμαστε στο να ενοποιούμε το Salesforce με το core product των tech εταιρειών, δημιουργώντας μια απόλυτα ενιαία εμπειρία χρήστη. Είμαστε περήφανοι που εφαρμόσαμε αυτή την τεχνογνωσία στο SHOPFLIX, χτίζοντας μια υποδομή που βελτιώνει την καθημερινότητα της ομάδας και εδραιώνει τη θέση του marketplace στην αγορά ως έναν αξιόπιστο συνεργάτη».