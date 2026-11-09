Τα εξειδικευμένα μοντέλα ΑΙ θα βασίζονται στους χαρακτήρες, το περιβάλλον και το οπτικό στυλ της Disney, και θα είναι έτοιμα για παραγωγή.

Σε πολυετή συμφωνία προχωρούν για την ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI) προχωρούν Disney και Adobe, με στόχο να επεκτείνουν τη χρήση εργαλείων AI σε όλα τα θεματικά πάρκα του κολοσσού της ψυχαγωγίας, όπως και στις κινηματογραφικές παραγωγές, αλλά και στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, θα ξεκινήσει με την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης έργων στο τμήμα Experiences της Disney, όπου βρίσκονται τα θεματικά πάρκα, τα τουριστικά θέρετρα και οι εταιρείες κρουαζιέρας. Επίσης η συμφωνία, συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη ιδεών μέσω του StudioLAB, το hub καινοτομίας που λειτουργεί εντός των Walt Disney Studios.

Η Adobe θα συνεργαστεί επίσης με την Disney για να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με τους θεατές αθλητικού περιεχομένου στο ESPN, αλλά και για να μεταφέρει περισσότερο υλικό αρχείο στο κοινό του ESPN.

Τα εξειδικευμένα μοντέλα ΑΙ θα βασίζονται στους χαρακτήρες, το περιβάλλον και το οπτικό στυλ της Disney, και θα είναι έτοιμα για παραγωγή. Θα λειτουργούν στην πλατφόρμα Firefly Foundry της Adobe και η πνευματική ιδιοκτησία των αποτελεσμάτων θα ανήκει στην Disney.

H Walt Disney Imagineering, ο δημιουργικός και ερευνητικός βραχίονας του ομίλου που είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εμπειριών στα θεματικά πάρκα, έχει ήδη θέσει σε λειτουργία ένα εξειδικευμένο μοντέλο δημιουργίας εικόνων, καθώς και ένα εργαλείο που μετατρέπει χειρόγραφα σκίτσα σε ολοκληρωμένες ψηφιακές απεικονίσεις.

Όπως ανέφερε ο Κάιλ Λάφλιν, ανώτερος αντιπρόεδρος Τεχνολογίας Έρευνας και Ανάπτυξης και Μηχανικής της Disney, αυτό που τους βοηθά να πετύχουν η Adobe Foundry είναι να συμπιεστεί η δημιουργική διαδικασία, η οποία από που εκεί που απαιτούσε μήνες, πλέον γίνεται μέσα σε ώρες και ημέρες.

Η συμφωνία έρχεται σε μία στιγμή όπου ρεπορτάζ του Bloomberg News, είχε αναφέρει ότι η Disney εξετάζει το ενδεχόμενο περικοπής χιλιάδων θέσεων εργασίας και έχει ζητήσει από ορισμένους διευθυντές να στοχεύσουν σε ετήσια εξοικονόμηση κόστους 20%.