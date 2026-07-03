Η κίνηση αυτή έρχεται λίγο μετά την παρουσίαση του δικού του Model Context Protocol (MCP), το οποίο ανοίγει την πλατφόρμα διαφημίσεων του TikTok σε AI agents τρίτων κατασκευαστών.

Το TikTok ενισχύει τις δυνατότητες της διαφημιστικής του πλατφόρμας, παρουσιάζοντας το Agentic Hub, μια νέα αγορά (marketplace) εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει σε διαφημιζόμενους και συνεργάτες να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις καμπάνιες τους. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγο μετά την παρουσίαση του δικού του Model Context Protocol (MCP), το οποίο ανοίγει την πλατφόρμα διαφημίσεων του TikTok σε AI agents τρίτων κατασκευαστών.

Το Agentic Hub συγκεντρώνει εγγενή αλλά και εξωτερικά εργαλεία AI, με στόχο την αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως η δημιουργία διαφημίσεων, η παραγωγή δημιουργικού περιεχομένου, η ανάλυση της απόδοσης και η διαχείριση καταλόγων προϊόντων. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι AI agents έχουν εκπαιδευτεί ώστε να αναλύουν μεγάλους όγκους δεδομένων και να μετατρέπουν τα ευρήματα σε πρακτικές προτάσεις, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Παράλληλα, το TikTok Business MCP δίνει στους marketers τη δυνατότητα να αξιοποιούν προηγμένες λειτουργίες χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Όσοι επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους προσαρμοσμένους AI agents, γνωστούς ως «Skills», καθώς και εξατομικευμένες ροές εργασίας που συνδέονται απευθείας με το TikTok Ads.