Με την εταιρεία digital out-of home (DOOH) media Vistar Media

Το διαφημιστικό πρόγραμμα «Out of Phone» του TikTok, το οποίο καλεί brands και δημιουργούς να προβάλλουν το περιεχόμενό τους πέρα από την οθόνη του κινητού, επεκτείνεται σε περισσότερες φυσικές τοποθεσίες, μέσω συνεργασίας με την εταιρεία digital out-of home (DOOH) media Vistar Media.

Η Vistar Media, που εξαγοράστηκε πρόσφατα από την T-Mobile έναντι 600 εκατομμυρίων δολαρίων ως μέρος της μονάδας T-Mobile Advertising Solutions, διαχειρίζεται πάνω από 1,1 εκατομμύρια ψηφιακές διαφημιστικές τοποθετήσεις εκτός σπιτιού, σύμφωνα με έκθεση της eMarketer τον Ιανουάριο του 2025. Καθώς πολλές από αυτές τις τοποθετήσεις βρίσκονται σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας, όπως η Times Square της Νέας Υόρκης, η συνεργασία του TikTok με τη Vistar αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για την επέκταση της πρωτοβουλίας Out of Phone σε χώρους μεγάλης προβολής, αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνολογική πλατφόρμα DOOH της Vistar.

«Η υπαίθρια διαφήμιση (OOH) έχει γίνει μια φυσική προέκταση του mobile», δήλωσε η Lucy Markowitz, SVP & GM της Americas Marketplace στη Vistar. «Τα brands μπορούν να επεκτείνουν τις ιδέες στις οποίες ήδη επενδύουν σε στιγμές πραγματικής προσοχής, είτε πρόκειται για τη μετακίνηση, μια επίσκεψη σε κατάστημα ή χρόνο με φίλους», πρόσθεσε. «Στόχος μας είναι να κάνουμε το TikTok πανταχού παρόν», είχε δηλώσει ο Dan Page, Global Head of Media and Licensing Partnerships του TikTok, στο MediaPost.