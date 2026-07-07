Απολύσεις σε διάφορες αγορές

Η TikTok προχωρά σε νέα αναδιάρθρωση των παγκόσμιων λειτουργιών της που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια (Trust and Safety), πραγματοποιώντας απολύσεις σε διάφορες αγορές.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι αναδιοργανώνει το συγκεκριμένο τμήμα, συγκεντρώνοντας μέρος του προσωπικού της σε βασικούς επιχειρησιακούς κόμβους, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και ευέλικτου μοντέλου λειτουργίας. Παράλληλα, τόνισε ότι θα συνεχίσει να επενδύει στην ασφάλεια της πλατφόρμας μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

Η TikTok δεν αποκάλυψε τον αριθμό των εργαζομένων που επηρεάστηκαν από τις απολύσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αναδιοργάνωσης των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της εταιρείας. Νωρίτερα μέσα στο μήνα, η TikTok είχε ήδη ανακοινώσει απολύσεις στην Ινδονησία, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), μετά την ενσωμάτωση της Tokopedia.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αναδιοργάνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, καθώς και στη βελτίωση της υποστήριξης προς τους δημιουργούς περιεχομένου και τους πωλητές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Παρότι δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για τον αριθμό των απολύσεων ή τα τμήματα που επηρεάστηκαν, η TikTok δήλωσε ότι βασική της προτεραιότητα είναι η υποστήριξη των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της μετάβασης.