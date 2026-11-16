Οι αρχές κατηγορούν την πλατφόρμα ΜΚΔ για "εξτρεμισμό"

Η Ιορδανία ανακοίνωσε σήμερα την απαγόρευση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Telegram, το οποίο κατηγορεί ότι συμβάλλει στην εξάπλωση του εξτρεμισμού στο χασεμίτικο βασίλειο, το οποίο πρόσφατα βυθίστηκε στο πένθος από επίθεση σε ελληνορθοδοξη εκκλησία. "Ανακοινώνουμε ότι μπλοκάρουμε την εφαρμογή Telegram στο πλαίσιο των προσπαθειών που αποσκοπούν στο να ενισχυθεί η ψηφιακή ασφάλεια και να προστατευθούν οι χρήστες", ανέφερε σε ανακοίνωση η Διεύθυνση Ασφαλείας. Το μέτρο ελήφθη για την πρόληψη "κυβερνοεγκλημάτων, απειλών, εκβιασμών και διάδοσης παράνομου περιεχομένου" και προκειμένου να αντικρουστεί "κάθε προσπάθεια εξάπλωσης της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού", διευκρίνισε.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες "να επιδείξουν σύνεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να αποφεύγουν να κάνουν κλικ σε συνδέσμους ή να αλληλεπιδρούν με άγνωστα πρόσωπα, και να ενημερώνουν μέσω επίσημων διαύλων για κάθε πρακτική ή περιεχόμενο που αντίκειται στους κανόνες".

Η απαγόρευση σημειώνεται μετά την επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ, στις 23 Οκτωβρίου, που προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 25. Οι τρεις επιτιθέμενοι, που κατηγορούνται από το Αμάν για διασυνδέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις, καταδικάστηκαν σε θάνατο χθες Κυριακή. Στις 5 Νοεμβρίου, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι ένας αξιωματικός ασφαλείας σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σε αυτό που αποκάλεσε τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι στο Αμάν. Μαχητές του Ισλαμικού Κράτους έχουν χρησιμοποιήσει στη διάρκεια των χρόνων την υπηρεσία μηνυμάτων μέσω κινητών τηλεφώνων την οποία δημιούργησε ο Πάβελ Ντούροφ, ο οποίος ζει εξόριστος εκτός Ρωσίας, προκειμένου να εκδώσουν ανακοινώσεις. Το Telegram δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλια.

Ο Ντούροφ είναι αντικείμενο ερευνών σε διάφορες χώρες, Τον Ιούλιο, η Ρωσία δήλωσε ότι του απήγγειλε κατηγορία για διευκόλυνση τρομοκρατικής δραστηριότητας, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του χρησιμοποιούνταν από Ουκρανούς κατασκόπους προκειμένου να οργανώσουν επιθέσεις μέσα στη Ρωσία. Ο Ντούροφ αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως το Telegram εκπλήρωσε και με το παραπάνω τις υποχρεώσεις του σχετικά με τον μετριασμό περιεχομένων και ότι συνεργάζεται με τις αρχές για την καταπολέμηση του εγκλήματος.