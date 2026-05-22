H δωρεάν εφαρμογή είναι διαθέσιμη με video first εμπειρία και εξατομικευμένη ενημέρωση

Η Wide Media ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα του Athletiko app σε App Store και Google Play. H νέα δωρεάν εφαρμογή του Athletiko για iOS και Android από σήμερα είναι στον αέρα για να μένεις ενημερωμένος για όλες τις αθλητικές εξελίξεις.

Το Athletiko app μεταφέρει όλη την εμπειρία του Athletiko συγκεντρωμένη σε ένα μόνο σημείο, με ένα κλικ στην οθόνη του κινητού σου. Μέσα από την εφαρμογή, οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του Athletiko, με έμφαση στη video first εμπειρία: live εκπομπές, βίντεο, αναλύσεις, σχόλια, άρθρα, livescores και βαθμολογίες σε ένα εύχρηστο mobile περιβάλλον.

Παράλληλα, το Athletiko app δίνει τη δυνατότητα προσωποποιημένης ενημέρωσης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει τις αγαπημένες του ομάδες και διοργανώσεις και να λαμβάνει ειδοποιήσεις για όσα τον ενδιαφέρουν πραγματικά και αξίζει να γνωρίζει καθημερινά από την αθλητική επικαιρότητα.

Με απλή χρήση, άμεση πρόσβαση και περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα του χρήστη, το Athletiko app γίνεται ο πιο εύκολος τρόπος να έχεις πάντα τη μεγάλη εικόνα εύκολα και γρήγορα.

Το Athletiko app είναι διαθέσιμο δωρεάν στο App Store και στο Google Play.