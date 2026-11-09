Έναν χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της, η πλατφόρμα εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη πλατφόρμα επιχειρηματικής νοημοσύνης με τεχνητή νοημοσύνη, για 1,71 εκατομμύρια ελληνικές επιχειρήσεις

Η πλατφόρμα ForceCRM αλλάζει όνομα και ταυτότητα και από σήμερα συνεχίζει ως InsightsAI (insightsai.gr). Η αλλαγή δεν είναι απλώς ένα νέο λογότυπο. Αποτυπώνει τη διαδρομή μιας πλατφόρμας που, μέσα σε έναν χρόνο λειτουργίας, έχει εξελιχθεί πολύ πέρα από αυτό για το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε.

Το ForceCRM ξεκίνησε με έναν σαφή στόχο: να βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις να βρίσκουν τους σωστούς πελάτες. Το όνομα όμως παρέπεμπε σε λογισμικό διαχείρισης πελατών (CRM), κάτι που η πλατφόρμα δεν είναι. Παράλληλα, η πλατφόρμα έχει πλέον αποκτήσει πολύ ευρύτερο αντικείμενο. Το νέο όνομα λέει ακριβώς αυτό που κάνει: μετατρέπει τα δεδομένα σε γνώση, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην καρδιά του InsightsAI παραμένει το B2B Lead Generation, δηλαδή ο εντοπισμός των σωστών επιχειρήσεων και των ανθρώπων που παίρνουν αποφάσεις σε αυτές. Γύρω του όμως έχει χτιστεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα επιχειρηματικής γνώσης. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση και παρακολούθηση επιχειρήσεων, την πληροφόρηση για τον κίνδυνο και τη συμμόρφωση, καθώς και κλαδικές αναλύσεις και προβλέψεις με τεχνητή νοημοσύνη. Οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν πλέον μόνο ποιος είναι ο επόμενος πελάτης τους. Βλέπουν επίσης ποιος είναι αξιόπιστος συνεργάτης, πού κινείται η αγορά τους και πού αναμένεται να δημιουργηθεί ζήτηση.

«Όταν ξεκινήσαμε, θέλαμε να βοηθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να πουλάνε πιο έξυπνα. Πολύ γρήγορα είδαμε ότι τα ίδια δεδομένα μπορούν να απαντήσουν σε πολύ περισσότερα ερωτήματα, όταν συνδέονται μεταξύ τους και διαβάζονται με τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούν να δείξουν ποιον να εμπιστευτείς, πού αλλάζει η αγορά σου και πού θα βρίσκεται η ζήτηση αύριο. Το ForceCRM δεν περιέγραφε πια αυτό που είμαστε. Το InsightsAI το περιγράφει.» δήλωσε ο Γιώργος Μαρκατάτος, Ιδρυτής του InsightsAI.

«Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Η επιχειρηματική γνώση σε πραγματικό χρόνο δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων μεγάλων οργανισμών με ομάδες αναλυτών. Θέλουμε κάθε ελληνική επιχείρηση, από τη μικρή ΙΚΕ μέχρι τον μεγάλο όμιλο, να παίρνει αποφάσεις με βάση δεδομένα και όχι με βάση την εικασία. Αυτό σημαίνει για εμάς το Real-Time Business Knowledge, AI-powered Growth.» πρόσθεσε.

Μια βάση γνώσης που μεγαλώνει κάθε μέρα

Σύμφωνα με τη μέτρηση της 2ας Νοεμβρίου 2026, η πλατφόρμα καλύπτει 1.716.034 ελληνικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 1.052.810 είναι ενεργές. Περιλαμβάνει επίσης περισσότερες από

435.000 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και στοιχεία διοίκησης για 1,5 εκατομμύριο πρόσωπα. Ένας γράφος εταιρικών σχέσεων με πάνω από 900.000 συνδέσεις αποκαλύπτει ποιος συνδέεται με ποιον. Επιπλέον, πάνω από 455.000 εταιρικές ιστοσελίδες έχουν αναλυθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να φαίνεται τι πραγματικά πουλά κάθε επιχείρηση. Τα δεδομένα επικαιροποιούνται καθημερινά.

Ευρωπαϊκή αναγνώριση και επόμενα βήματα

Η νέα εποχή έχει ήδη ευρωπαϊκή διάσταση. Το InsightsAI επιλέχθηκε για τη δεύτερη φάση του ευρωπαϊκού προγράμματος DeployAI. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Digital Europe Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή πλατφόρμα AI-on-Demand (AIoD) για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το InsightsAI αναπτύσσει μοντέλα πρόβλεψης περιφερειακής ζήτησης. Τα μοντέλα αξιοποιούν πρώιμους δείκτες της αγοράς, όπως η οικοδομική δραστηριότητα και οι νέες ιδρύσεις επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία προετοιμάζει την επέκταση της πλατφόρμας στην Κύπρο, ως πρώτο βήμα της παρουσίας της εκτός Ελλάδας.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο insightsai.gr με δωρεάν εγγραφή.