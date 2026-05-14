Η Sony διοργάνωσε με επιτυχία το Kando Event στη Βαυαρία της Γερμανίας, από τις 11 έως τις 14 Μαΐου, φέρνοντας κοντά 44 φωτογράφους και βιντεογράφους από όλη την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη σε μια πολυήμερη εμπειρία αφιερωμένη στη φωτογραφία, τη βιντεογραφία και τη δημιουργικότητα.

Το Sony Kando Event είναι εμπνευσμένο από το Kando, μια ιαπωνική έννοια που περιγράφει το αίσθημα βαθιάς ικανοποίησης και έντονου ενθουσιασμού όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με κάτι εξαιρετικής αξίας. Η φιλοσοφία αυτή διαμόρφωσε τον χαρακτήρα του Kando Event, με έμφαση στη hands-on δημιουργία, τη δημιουργική συνεργασία και την αυθεντική αφήγηση μέσα από την τεχνολογία ψηφιακής απεικόνισης της Sony.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Kando Event, οι συμμετέχοντες δημιουργοί, φωτογραφίας και βίντεο, έλαβαν μέρος σε δημιουργικές συνεδρίες, σχεδιασμένες ώστε να ενθαρρύνουν τον πειραματισμό, τη συνεργασία και την καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, η δράση ανέδειξε τη διαρκή δέσμευση της Sony να στηρίζει την κοινότητα φωτογραφίας και βιντεογραφίας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από την Ελλάδα στη Βαυαρία με τη Sony

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες του Sony Kando Event 2026 βρέθηκαν διακεκριμένοι Έλληνες φωτογράφοι και κινηματογραφιστές, χρήστες εξοπλισμού της Sony, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Βαυαρία για να ζήσουν από κοντά μια εμπειρία αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, τη συνεργασία. Η ελληνική αποστολή αποτελούνταν από τους φωτογράφους και Sony Alpha Ambassadors Νίκο Καρανικόλα και Νικόλα Μάστορα, τον Wedding Ambassador Γιάννη Μακρή και τη συνεργάτιδα και σύζυγό του Κατερίνα Χρήστου, τη διακεκριμένη στα Sony World Photography Awards φωτογράφο και Alpha Creator Φωτεινή Ζαγλάρα, το δίδυμο δημοφιλών δημιουργών Farawayfarers, Μαρία Χριστίνα Λασκαρίδου και Κωνσταντίνο Παππά και την Δέσποινα Τσανταρλιώτη, Βrand Activation & Channel Manager, Sony Greece.

Aπό πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά Γιάννης Μακρής, Wedding Ambassador, Photographer, Κατερίνα Χρήστου, Συνεργάτιδα Γιάννη Μακρή, Δέσποινα Τσανταρλιώτη, Βrand Activation & Channel Manager, Sony Greece, Μαρία Χριστίνα Λασκαρίδου, Filmmaker & Photographer, Farawayfarers, Κωνσταντίνος Παππάς, Filmmaker & Photographer, Farawayfarers, Φωτεινη Ζαγλάρα, Alpha Creator, Photographer, Νικός Καρανικόλας, Alpha Ambassador, Photographer και Νικόλας Μάστορας, Alpha Ambassador, Photographer

Σημαντική ανακοίνωση προϊόντος

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές του Kando Event 2026 ήταν η αποκάλυψη μιας από τις σημαντικότερες νέες κυκλοφορίες της Sony για τη φετινή χρονιά: της νέας A7R IV, η οποία ενισχύει την ηγετική θέση της Sony στον τομέα της καινοτομίας στις φωτογραφικές μηχανές, της τεχνολογίας απεικόνισης και των εργαλείων που απευθύνονται στους δημιουργούς.

Μεταδίδοντας το πνεύμα του Kando

Συνδυάζοντας ένα event φωτογραφίας και βιντεογραφίας με επίκεντρο την κοινότητα δημιουργών με μια σημαντική ανακοίνωση προϊόντος, το Sony Kando Event στη Βαυαρία ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία, η δημιουργικότητα και η συναισθηματική αφήγηση storytelling ενώνονται, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία Kando.