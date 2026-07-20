Κατά την ανακοίνωση της εξαγοράς τον περασμένο Μάρτιο δεν είχαν δημοσιοποιηθεί οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας

Το Netflix δαπάνησε πάνω από 550 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για τη μυστηριώδη startup Τεχνητής Νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ, InterPositive.

Τον Μάρτιο, και λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την αποχώρησή του από την υποβολή προσφορών για την Warner Bros Discovery, το Netflix απέκτησε την εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης που ίδρυσε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπεν Άφλεκ, με δημοσίευμα του Bloomberg να αναφέρει ότι το ποσό μπορεί να ανέρχεται και στα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Ο ίδιος ο Άφλεκ είχε δηλώσει κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας ότι στόχος του είναι να «προστατευθεί η δύναμη της ανθρώπινης δημιουργικότητας», υπογραμμίζοντας ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της InterPositive δεν αντικαθιστούν τους δημιουργούς, αλλά τους βοηθούν στο στάδιο του post production.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, η πλατφόρμα μπορεί να διορθώνει προβλήματα που προκύπτουν στα γυρίσματα, όπως ελλιπή πλάνα, αντικατάσταση φόντου ή λανθασμένο φωτισμό, επιτρέποντας στους δημιουργούς να βελτιώνουν το τελικό αποτέλεσμα χωρίς να απαιτούνται δαπανηρές επαναλήψεις.

Το ποσό έγινε γνωστό από έγραφο της εταιρείας, καθώς κατά την ανακοίνωση της εξαγοράς τον περασμένο Μάρτιο δεν είχαν δημοσιοποιηθεί οι οικονομικοί όροι της.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ολόκληρη η ομάδα της InterPositive ενσωματώθηκε στo Netflix, ενώ ο Μπεν Άφλεκ ανέλαβε ρόλο ανώτερου συμβούλου (Senior Advisor) σε θέματα τεχνολογίας και παραγωγής.