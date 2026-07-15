Η νέα λειτουργία απευθύνεται αρχικά στους συνδρομητές Premium και είναι διαθέσιμη σε δοκιμαστική (beta) μορφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία και τη Σουηδία

Το Spotify προχωρά σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αξιοποίηση της Tεχνητής Nοημοσύνης, παρουσιάζοντας έναν νέο διαδραστικό μουσικό βοηθό που επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν με την εφαρμογή για να βρίσκουν εύκολα τη μουσική, τα podcast ή τα ηχητικά βιβλία που επιθυμούν να ακούσουν.

Η νέα λειτουργία απευθύνεται αρχικά στους συνδρομητές Premium και είναι διαθέσιμη σε δοκιμαστική (beta) μορφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία και τη Σουηδία, για χρήστες άνω των 18 ετών σε συσκευές iOS και Android.

Σύμφωνα με το Spotify, η λειτουργία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να παρουσιάζει ορισμένες ατέλειες. Ωστόσο, τα σχόλια των χρηστών θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της εμπειρίας και των δυνατοτήτων της. Η εταιρεία αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί συνδυασμό της δικής της τεχνολογίας Tεχνητής Nοημοσύνης μαζί με μοντέλα από διαφορετικούς παρόχους, επιλέγοντας κάθε φορά την καταλληλότερη λύση.

Η νέα υπηρεσία βασίζεται στις προηγούμενες εφαρμογές Tεχνητής Nοημοσύνης που έχει ήδη ενσωματώσει το Spotify, όπως ο AI DJ, οι λίστες αναπαραγωγής που δημιουργούνται μέσω προτροπών (prompts) και η σύνδεση της πλατφόρμας με εξωτερικά chatbot, όπως το ChatGPT.

Πλέον, οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν απευθείας με την εφαρμογή, είτε πληκτρολογώντας είτε χρησιμοποιώντας τη φωνή τους, μέσα από τις ενότητες «Αρχική» και «Αναπαραγωγή τώρα».

Ο βοηθός μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τραγούδια, καλλιτέχνες, άλμπουμ και το προσωπικό ιστορικό ακρόασης του χρήστη. Για παράδειγμα, μπορεί να εξηγήσει τι ενέπνευσε ένα τραγούδι, να αναφέρει την ημερομηνία κυκλοφορίας ενός άλμπουμ ή να προτείνει νέους καλλιτέχνες με βάση τις μουσικές προτιμήσεις του χρήστη.

Επιπλέον, μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες, όπως πότε ακούστηκε για πρώτη φορά ένα συγκεκριμένο τραγούδι ή ποια μουσικά είδη προτιμήθηκαν περισσότερο το τελευταίο διάστημα.

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο χρήστης μπορεί να διαμορφώνει συνεχώς τα αιτήματά του. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει από την εφαρμογή να προτείνει νέους καλλιτέχνες και στη συνέχεια να περιορίσει τις επιλογές σε πιο πρόσφατα τραγούδια ή σε μουσική με πιο αισιόδοξη διάθεση.

Παράλληλα, μπορεί να δίνει εντολές όπως αποθήκευση τραγουδιών, προσθήκη κομματιών στην ουρά αναπαραγωγής ή παρακολούθηση αγαπημένων καλλιτεχνών.

Με τη νέα αυτή λειτουργία, το Spotify επιδιώκει να κάνει την αναζήτηση και την ανακάλυψη περιεχομένου πιο φυσική, προσωποποιημένη και διαδραστική. Η Tεχνητή Nοημοσύνη μετατρέπει την εφαρμογή σε έναν προσωπικό μουσικό βοηθό, προσφέροντας μια πιο έξυπνη και ευχάριστη εμπειρία ακρόασης στους χρήστες.