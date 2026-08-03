Ενισχύοντας τη σύνδεση με τη Generation Z

Το Tinder επεκτείνει τη λειτουργία Events μέσα στην εφαρμογή σε εννέα ακόμη πόλεις, μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή της στο Λος Άντζελες. Η λειτουργία Events συνδέει τους χρήστες με τοπικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από ανεξάρτητους φορείς. Από την έναρξή της τον Μάρτιο, περισσότερες από 60 εκδηλώσεις προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του 66% των επιλέξιμων και ενεργών χρηστών στην αγορά του Λος Άντζελες.

Η παγκόσμια επέκταση της λειτουργίας θα υποστηριχθεί από πολυκαναλική διαφημιστική καμπάνια και αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Match Group να ενθαρρύνει τις δια ζώσης επαφές μεταξύ των χρηστών. Η λειτουργία επικεντρώνεται σε ομαδικές δραστηριότητες αντί για παραδοσιακά ραντεβού μεταξύ δύο ατόμων, αντανακλώντας τη μετατόπιση της κουλτούρας των γνωριμιών προς τις κοινές εμπειρίες.

Η λειτουργία, η οποία βασίζεται σε συνεργασίες με πλατφόρμες αναζήτησης και έκδοσης εισιτηρίων για εκδηλώσεις, ανταποκρίνεται στην επιθυμία της Generation Z για πραγματικές κοινωνικές επαφές. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, το 71% των χρηστών ηλικίας 18 έως 24 ετών συμμετείχε στις εκδηλώσεις, έναντι 63% των χρηστών ηλικίας 25 ετών και άνω, γεγονός που δείχνει ότι η λειτουργία ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στο νεανικό κοινό. Οι πιο δημοφιλείς εκδηλώσεις ήταν εκείνες που επικεντρώνονταν σε κάποια δραστηριότητα, όπως η κεραμική.

Η επέκταση υποστηρίζεται από καμπάνια που περιλαμβάνει συνεργασίες με δημιουργούς περιεχομένου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπαίθρια διαφήμιση, τοπικές δράσεις και άλλες ενέργειες. Οι υπαίθριες διαφημίσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προβολή στον σταθμό Bedford Avenue στη Νέα Υόρκη, καθώς και ενεργοποιήσεις στις νέες αγορές όπου λανσάρεται η υπηρεσία.

Η νέα λειτουργία παρουσιάζεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Tinder προσπαθεί να αναστρέψει τη μακρά περίοδο μείωσης των μηνιαίων ενεργών χρηστών. Τον Μάρτιο η πλατφόρμα κατέγραψε ετήσια μείωση 7% στους μηνιαίους ενεργούς χρήστες, τη μικρότερη πτώση των τελευταίων 31 μηνών. Όπως δήλωσε ο Chief Product Officer του Tinder, Mark Kantor, η συμμετοχή σε μια εκδήλωση με φίλους ή με άτομα που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα κάνει τις γνωριμίες λιγότερο αγχωτικές και περισσότερο διασκεδαστικές, ενώ οι κοινές εμπειρίες διευκολύνουν τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων.

Η λειτουργία Events είναι πλέον διαθέσιμη στο Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη, το Ντάλας, το Ντένβερ, το Κάνσας Σίτι, το Φοίνιξ, το Βερολίνο, το Μόναχο, τη Ζυρίχη και τη Γενεύη. Στόχος της εταιρείας είναι να επεκτείνει τη λειτουργία σε 26 πόλεις έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι χρήστες μπορούν να περιηγούνται στις διαθέσιμες εκδηλώσεις μέσω ειδικής καρτέλας στην εφαρμογή, να δηλώνουν ενδιαφέρον, να αγοράζουν εισιτήρια και, αφού επιβεβαιώσουν την παρουσία τους στην εκδήλωση, να αποκτούν ειδικό σήμα στο προφίλ τους. Στη συνέχεια μπορούν να κάνουν match με άλλα άτομα που συμμετείχαν στην ίδια εκδήλωση, συνεχίζοντας τη γνωριμία και διαδικτυακά. Για πλήρη πρόσβαση στη λειτουργία απαιτείται επαλήθευση φωτογραφίας, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας της πλατφόρμας.

Η λειτουργία Events αποτελεί μία μόνο από τις πρωτοβουλίες του Tinder για να προσεγγίσει τη νεότερη γενιά χρηστών. Τον Μάρτιο, στο πρώτο συνέδριο προϊόντων Tinder Sparks 2026: Start Something New, η εταιρεία παρουσίασε επίσης το Music Mode, το Astrology Mode, νέες λειτουργίες ασφάλειας που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και υπηρεσίες speed dating.

Η Match Group ανακοίνωσε έσοδα 864 εκατ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.