Η VALUE υλοποίησε μία ολοκληρωμένη καμπάνια awareness για την Honestli, την καινοτόμο πλατφόρμα που μετατρέπει το smartphone σε εργαλείο ψηφιακής ακεραιότητας. Μέσω του app, οι χρήστες μπορούν να καταγράψουν πραγματικές στιγμές και να δημιουργήσουν ένα “Digital Original”, ένα ασφαλές και επαληθεύσιμο αρχείο που πιστοποιεί την αυθεντικότητα του περιεχομένου. Η εφαρμογή απευθύνεται σε δημοσιογράφους, ακτιβιστές, οργανισμούς και σε όσους επιδιώκουν την ανάδειξη της αλήθειας.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η VALUE ανέλαβε την ανάπτυξη περιεχομένου για τα social media, καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων διαφημιστικών ενεργειών, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand

Η καμπάνια εστίασε στη δημιουργία μίας σαφούς και συνεκτικής παρουσίας της Honestli στο digital περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη μοναδική της προσέγγιση στη δημιουργία και επικοινωνία αυθεντικού περιεχομένου, καθώς και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ένα ζήτημα με αυξανόμενη σημασία στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.