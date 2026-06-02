Η VALUE ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου website της BlueStream Solutions S.A., ενισχύοντας ουσιαστικά τη συνολική ψηφιακή της παρουσία.

Η VALUE ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου website της BlueStream Solutions S.A., ενισχύοντας ουσιαστικά τη συνολική ψηφιακή της παρουσία. Η BlueStream, εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων IT υπηρεσιών και λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, συνεργάζεται με επιχειρήσεις για την υλοποίηση υποδομών, cloud υπηρεσιών και τεχνολογιών Microsoft.

Το νέο website, που βρίσκεται ήδη live, αποτελεί το βασικό σημείο επαφής με το κοινό, προσφέροντας σαφή παρουσίαση των υπηρεσιών, βελτιωμένη εμπειρία χρήστη και σύγχρονη αρχιτεκτονική περιεχομένου, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής απόδοσης και της επικοινωνίας της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η VALUE υλοποίησε επίσης στοχευμένα multi-channel digital campaigns, καθώς και ένα υποστηρικτικό microsite, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στο website για την προώθηση συγκεκριμένων λύσεων και ενεργειών.

Η καμπάνια επικεντρώθηκε στην αύξηση της επισκεψιμότητας στο website, την προσέλκυση qualified leads και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των Microsoft λύσεων της BlueStream. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν σημαντική αύξηση traffic, υψηλό CTR και θετική ανταπόκριση από στοχευμένα B2B κοινά, ενισχύοντας τη συνολική digital παρουσία της εταιρείας.