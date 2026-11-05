Η ενημέρωση και η πρόληψη παραμένουν οι πιο αποτελεσματικές άμυνες

Οι ηλεκτρονικές αγορές ειδικά την περίοδο των εορτών αποτελούν μια πάγια τακτική των καταναλωτών, προσφέροντας ταυτόχρονα πρόσφορο έδαφος σε διαδικτυακούς εγκληματίες. Υπό το πρίσμα αυτό η Visa και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή εκστρατεία ενημέρωσης, με στόχο την προστασία των καταναλωτών, όταν αυτοί πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές.

Οι επιτήδειοι αξιοποιούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν εικονικά ηλεκτρονικά καταστήματα, πλαστές αξιολογήσεις και παραπλανητικές προσφορές που μοιάζουν αληθινές. Έτσι, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για τους καταναλωτές να ξεχωρίσουν τις αξιόπιστες επιχειρήσεις από τις απόπειρες εξαπάτησης. Με στόχο την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, η Visa και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας παρουσιάζουν πέντε απλές συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι πέντε συμβουλές είναι οι εξής:

1. Προστατεύστε τις πληρωμές σας, παρακολουθήστε τον λογαριασμό σας

Επιλέγετε έναν τρόπο πληρωμής που προσφέρει προστασία, και μην κοινοποιείτε ποτέ στον πωλητή το PIN, τον κωδικό πρόσβασης ή τους κωδικούς ασφαλείας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας ή η τράπεζά σας παρέχει δυνατότητα να λαμβάνετε άμεσες ειδοποιήσεις συναλλαγών, ενεργοποιήστε τις για να εντοπίσετε άμεσα τυχόν χρεώσεις από συναλλαγές που δεν έχετε εγκρίνει εσείς. Αν λάβετε ξαφνικά ένα μήνυμα που σας ζητά να πληρώσετε έξοδα παράδοσης, ελέγξτε την παραγγελία σας από την επίσημη εφαρμογή ή την ιστοσελίδα της εταιρείας ταχυμεταφορών. Μην πατήσετε τον σύνδεσμο στο μήνυμα.

2. Διαβάστε προσεκτικά τις κριτικές

Μην κοιτάτε μόνο τις αξιολογήσεις μιας επιχείρησης. Διαβάστε πρόσφατες κριτικές, τόσο θετικές όσο και αρνητικές, και αναζητήστε πληροφορίες για το προϊόν και την παράδοση. Αν οι κριτικές μοιάζουν μεταξύ τους ή δεν περιέχουν ουσιαστικές λεπτομέρειες, δώστε ιδιαίτερη προσοχή.

3. Συγκρίνετε τις τιμές

Αναζητήστε το ίδιο προϊόν στην επίσημη ιστοσελίδα του brand και σε άλλα αξιόπιστα καταστήματα. Συνυπολογίστε τα έξοδα αποστολής. Αν μια τιμή μοιάζει υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή, πιθανότατα κάτι δεν πάει καλά.

4. Μην εμπιστεύεστε άκριτα τις προτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν πάντα ότι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι αξιόπιστο. Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, ελέγξτε οι ίδιοι τα στοιχεία του πωλητή και τις πληροφορίες για το προϊόν.

5.Ελέγξτε ποιος είναι ο πωλητής

Αναζητήστε την επωνυμία της επιχείρησης, τα στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες για την παράδοση και την πολιτική επιστροφών. Αν αγοράζετε μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγορών, ελέγξτε ποιος είναι ο πραγματικός πωλητής. Ένα καλοσχεδιασμένο και επαγγελματικό website δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κατάστημα είναι αξιόπιστο.

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa για την Ελλάδα, δήλωσε: «Οι ηλεκτρονικές αγορές προσφέρουν σημαντική ευκολία, απαιτούν όμως και προσοχή. Στη Visa επενδύουμε δισεκατομμύρια στην τεχνολογία και την καινοτομία, με στόχο την ασφάλεια των πληρωμών, αποτρέποντας ετησίως απάτες που υπερβαίνουν τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η ασφάλεια είναι μια συλλογική προσπάθεια. Υιοθετώντας μερικές απλές πρακτικές, οι καταναλωτές μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την προστασία τους και να πραγματοποιούν τις αγορές τους με σιγουριά, έχοντας την εγγύηση ασφάλειας που προσφέρει η Visa σε κάθε συναλλαγή».

Ο Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Κυβερνοασφάλειας δήλωσε: «Η Είσοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στο κυβερνοέγκλημα αλλάζει καταιγιστικά το τοπίο απειλών καθιστώντας τις απάτες αληθοφανείς και δύσκολα αναγνωρίσιμες. Με την κοινή μας εκστρατεία εφιστούμε την προσοχή προσφέροντας έναν οδηγό ασφαλών ψηφιακών αγορών βασισμένο σε 5 κρίσιμα βήματα που πρέπει οι καταναλωτές να ακολουθούν πριν αποδεχτούν μια ψηφιακή πληρωμή. Λίγα δευτερόλεπτα προσοχής μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να αποτρέψουν σημαντικές οικονομικές απώλειες».

Η δέσμευση της Visa για μια ασφαλή εμπειρία αγορών

Καθώς οι ηλεκτρονικές αγορές συνεχίζουν να αυξάνονται, η Visa παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο να διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους με απόλυτη εμπιστοσύνη. Η προστασία των πληρωμών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη Visa. Μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη, tokenization, παρακολούθηση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο και προηγμένες λύσεις πρόληψης απάτης, η Visa συνέβαλε στη μείωση της απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά 24% τα τελευταία τρία χρόνια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά το διάστημα Ιουλίου–Δεκεμβρίου 2025, η Visa εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα που σχετίζεται με απάτες αξίας σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Παράλληλα, οι απάτες που αφορούν μάρκες συσκευών σημείωσαν πτώση 9,6% σε ετήσια βάση, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των προηγμένων μέτρων ασφαλείας.

Επιπλέον, οι ομάδες κυβερνοασφάλειας της Visa παρακολουθούν καθημερινά περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια συμβάντα ασφαλείας παγκοσμίως, συμβάλλοντας στον έγκαιρο εντοπισμό αναδυόμενων απειλών και στη διαμόρφωση μιας ασφαλέστερης εμπειρίας πληρωμών για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Πέραν αυτών των επενδύσεων, η Visa πιστεύει ακράδαντα ότι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των καταναλωτών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία τους στο διαδίκτυο, καθιστώντας πρωτοβουλίες όπως αυτή την καμπάνια ιδιαίτερα σημαντικές, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο. Τις επόμενες εβδομάδες, η Visa σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας θα υλοποιήσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης μέσω πολλαπλών καναλιών, με στόχο να ενημερώσει τους καταναλωτές για τις ασφαλείς διαδικτυακές αγορές ενόψει της κορύφωσης της αγοραστικής κίνησης.