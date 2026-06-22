Ενσωματώνοντας δυνατότητες agentic τεχνητής νοημοσύνης

Η Warner Bros. Discovery (WBD) προχωρά σε εκτεταμένη αναβάθμιση της διαφημιστικής της τεχνολογίας, ενσωματώνοντας δυνατότητες agentic τεχνητής νοημοσύνης με την υποστήριξη της Amazon Web Services (AWS). Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, στόχος είναι η μετάβαση από τα παραδοσιακά και απομονωμένα εσωτερικά συστήματα σε ένα πιο αυτοματοποιημένο και βασισμένο στα δεδομένα μοντέλο λειτουργίας.

Οι νέοι AI agents θα χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό διαφημιστικών καμπανιών, τη δυναμική πρόβλεψη αποτελεσμάτων, τη βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο και τη μέτρηση της απόδοσης. Παράλληλα, η WBD επιδιώκει να ενοποιήσει τη διαχείριση διαφημίσεων σε γραμμική τηλεόραση και ψηφιακά μέσα μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα, διευκολύνοντας τους διαφημιζόμενους να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τους προϋπολογισμούς τους.