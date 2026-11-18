Αναλαμβάνει την digital επικοινωνία των supermarket Θανόπουλος - Η ανάθεση προέκυψε μετά από spec

Μια νέα συνεργασία ξεκινά για τη WHY με τα Super Market Θανόπουλος. Η ανάθεση προέκυψε μέσα από τη διαδικασία spec.

Η WHY αναλαμβάνει τη συνολική επικοινωνία του brand στα social media (Facebook, Instagram και TikTok), τη δημιουργία και υλοποίηση digital καμπανιών, καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό του media plan και την υλοποίησή του.

Η νέα συνεργασία έχει στόχο να εξελίξει την ψηφιακή παρουσία των supermarket Θανόπουλος, μέσα από δημιουργικό always-on περιεχόμενο, ευρηματικά concepts και στοχευμένες καμπάνιες που αναδεικνύουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του brand, ενισχύουν την αναγνωρισιμότητά του και μεταφέρουν τη μοναδική εμπειρία αγορών του στον ψηφιακό κόσμο.