Περιλαμβάνει εργαλεία σχεδιασμένα ώστε οι επαγγελματίες streamers να μπορούν να μεταδίδουν ζωντανά, να συνδέονται με τους ακολούθους τους και να διαχειρίζονται τις μεταδόσεις τους.

Καθώς η X δίνει ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στο βίντεο, επιδιώκει να αυξήσει την παρουσία livestreams που δημιουργούνται από creators, παρουσιάζοντας ένα ειδικό Live Studio και οικονομικά κίνητρα.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στην X, ο επικεφαλής προϊόντων της εταιρείας, Nikita Bier, περιέγραψε το Live Studio ως ένα «κέντρο ελέγχου για livestreaming», το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία σχεδιασμένα ώστε οι επαγγελματίες streamers να μπορούν να μεταδίδουν ζωντανά, να συνδέονται με τους ακολούθους τους και να διαχειρίζονται τις μεταδόσεις τους. Σύμφωνα με το βίντεο που συνόδευε την ανάρτησή του, το Live Studio βρίσκεται μέσα στο Creator Studio της X και επιτρέπει στους συνδρομητές του Premium να προγραμματίζουν τις ζωντανές μεταδόσεις τους, να επιλέγουν ποιο κοινό θα μπορεί να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη συνομιλία, καθώς και να παρακολουθούν στατιστικά σε πραγματικό χρόνο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο αριθμός των θεατών, οι χώρες από τις οποίες παρακολουθούν και οι συσκευές που χρησιμοποιούν.

Για να ενθαρρύνει τους δημιουργούς να αξιοποιήσουν το Live Studio -το οποίο απαιτεί συνδρομή Premium με κόστος τουλάχιστον 3 δολάρια το μήνα- η X ανακοίνωσε επίσης ένα ταμείο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων αποκλειστικά για streamers. Ωστόσο, ο Bier δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο θα κατανεμηθούν τα χρήματα.