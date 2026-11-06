Το Web App της XENIA 2026 διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό και προηγμένα εργαλεία

Η κορυφαία έκθεση για τη Φιλοξενία στην Ελλάδα, καινοτομεί και παρουσιάζει το XENIA Web App, την πιο σύγχρονη και μοναδική στο είδος της ψηφιακή εφαρμογή, που επαναπροσδιορίζει την εκθεσιακή εμπειρία.

Για πρώτη φορά, μια εκθεσιακή εφαρμογή εξελίσσεται από ένα απλό εργαλείο ψηφιακής περιήγησης σε μια 12μηνη πλατφόρμα ενημέρωσης και δικτύωσης για τον επαγγελματία της Φιλοξενίας, προσφέροντας πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και χρηστικές λειτουργίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Όλα όσα χρειάζεστε για την προετοιμασία, την περιήγηση αλλά και τη διαρκή εξέλιξη της επιχείρησής σας, βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένα σε ένα σημείο, προσβάσιμα άμεσα από το κινητό σας, χωρίς να χρειάζεται download ή εγκατάσταση.

Γρήγορη πρόσβαση & κορυφαία εμπειρία χρήσης

Το Web App της XENIA 2026 διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό και προηγμένα εργαλεία, προσφέροντας στον χρήστη πλήρη αυτονομία πριν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της:

Εύκολη πρόσβαση χωρίς εγκατάστασ η: Συμβατό με όλες τις συσκευές Android & iOS. Λειτουργεί απευθείας από τον browser, χωρίς να απαιτείται λήψη από το App Store ή το Google Play.

η: Συμβατό με όλες τις συσκευές Android & iOS. Λειτουργεί απευθείας από τον browser, χωρίς να απαιτείται λήψη από το App Store ή το Google Play. Έκδοση πρόσκλησης δωρεάν εισόδου: Δυνατότητα έκδοσης της πρόσκλησης για την έκθεση και άμεσης αποθήκευσής της στο ψηφιακό πορτοφόλι (Wallet) της συσκευής.

Δυνατότητα έκδοσης της πρόσκλησης για την έκθεση και άμεσης αποθήκευσής της στο ψηφιακό πορτοφόλι (Wallet) της συσκευής. Έξυπνη αναζήτηση εκθετών : Γρήγορος εντοπισμός εταιρειών και προϊόντων μέσω αλφαβητικής αναζήτησης, ανά κατηγορία προϊόντος ή ανά Hall.

: Γρήγορος εντοπισμός εταιρειών και προϊόντων μέσω αλφαβητικής αναζήτησης, ανά κατηγορία προϊόντος ή ανά Hall. Διαδραστική κάτοψη & πλοήγηση : Εύκολη περιήγηση στους χώρους της έκθεσης και άμεσος εντοπισμός των περιπτέρων πάνω στον ψηφιακό χάρτη.

: Εύκολη περιήγηση στους χώρους της έκθεσης και άμεσος εντοπισμός των περιπτέρων πάνω στον ψηφιακό χάρτη. Οργάνωση συναντήσεων & επαφών : Προγραμματισμός ραντεβού χωρίς καθυστερήσεις, αποθήκευση αγαπημένων εκθετών και τήρηση σημειώσεων για κάθε επαφή.

: Προγραμματισμός ραντεβού χωρίς καθυστερήσεις, αποθήκευση αγαπημένων εκθετών και τήρηση σημειώσεων για κάθε επαφή. Special Events : Αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων και στο videogallery όλων των ομιλιών και των πάνελ συζήτησης.

: Αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων και στο videogallery όλων των ομιλιών και των πάνελ συζήτησης. Πλήρης offline λειτουργία: Αποθήκευση δεδομένων για απρόσκοπτη περιήγηση ακόμα και σε σημεία χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Αποθήκευση δεδομένων για απρόσκοπτη περιήγηση ακόμα και σε σημεία χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Άμεσες ειδοποιήσεις: Push notifications για να μην χάνουν οι επισκέπτες κανένα νέο ή event της διοργάνωσης.

Δοκιμή του Web App της XENIA 2026 σήμερα

Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι διαθέσιμη από τον browser οποιουδήποτε κινητού: https://app.xenia.gr/