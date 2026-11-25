Αντίθετα, καλύτερη της αναμενόμενης ήταν η εικόνα στο μέτωπο των εσόδων.

Σημαντική υποχώρηση της κερδοφορίας της κατέγραψε η κινεζική Xiaomi το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη της να διαμορφώνονται χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, ο κινεζικός όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά των smartphones και των ηλεκτρικών οχημάτων, ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 4,9 δισ. γουάν (735,65 εκατ. δολάρια) για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας πτώση 57%. Η επίδοση αυτή υπολείπεται της μέσης εκτίμησης των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ανέλθουν σε 5,2 δισ. γουάν, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG που επικαλείται το Reuters.

Αντίθετα, καλύτερη της αναμενόμενης ήταν η εικόνα στο μέτωπο των εσόδων. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Xiaomi διαμορφώθηκε στα 107,2 δισ. γουάν, ξεπερνώντας τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών, η οποία τοποθετούνταν στα 105,5 δισ. γουάν.