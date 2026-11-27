Σε συνεργασία με το JOIST Innovation Park.

Με κεντρικούς ομιλητές τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα το 3rd Thessaly Investment Forum, που διοργάνωσε το CNN Greece σε συνεργασία με το JOIST Innovation Park.

Οι αναπτυξιακές προοπτικές, οι επενδυτικές ευκαιρίες και οι προκλήσεις της Θεσσαλίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του 3ου Thessaly Investment Forum, με τις συζητήσεις να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, τις μεταρρυθμίσεις, την εκπαίδευση, την καινοτομία και τις υποδομές έως τον αγροτοδιατροφικό τομέα, την ενέργεια, τη βιομηχανία, την τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον τουρισμό, αναδεικνύοντας τις βασικές προτεραιότητες και δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής.

Στην ημερίδα συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Εύη Δραμαλιώτη, Γενική Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Ελευθέριος Κρητικός, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέα Μεταφορών και Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου σε συνδιοργάνωση με το JOIST Innovation Park, με την υποστήριξη των AVAX, Όμιλος DIVANI, Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, PWC και τέλεσε υπό την αιγίδα των Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Λάρισας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το Thessaly Investment Forum αποτελεί μέρος της σειράς συνεδρίων του CNN Greece στην περιφέρεια, εστιάζοντας στις επενδυτικές ευκαιρίες και προκλήσεις κάθε περιοχής. Η ημερίδα μεταδόθηκε και μέσω live streaming, προσφέροντας τη δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης στο ευρύ κοινό.

Δείτε το απολογιστικό άρθρο στο CNN.gr εδώ.