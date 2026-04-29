Για δράσεις δημοσιότητας και προβολής

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη Next Com ανέθεσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τη σύμβαση «Επικοινωνία, προβολή έργων και μεταρρυθμίσεων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

H σύμβαση περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

Δράση 1: Επικοινωνιακή Στρατηγική και Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας

Δράση 2: Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Ηλεκτρονικού, Οπτικοακουστικού και λοιπού Ενημερωτικού Προωθητικού Υλικού

Δράση 3: Σχεδιασμός και διοργάνωση προωθητικών ενεργειών προβολής - Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

Δράση 4: Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας σε ΜΜΕ

Δράση 5: Υλοποίηση προβολής και δημοσιότητας σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & διαδίκτυο (YouTube, LinkedIn, X, κ.λπ.)

Οι δράσεις δημοσιότητας και προβολής στοχεύουν στην αποτελεσματική προώθηση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού, του έργου και των δράσεων που πραγματοποιούνται από την ΑΑΔΕ και ειδικότερα αυτών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Οι ανωτέρω δράσεις συνιστούν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος καθίσταται αναγκαία η ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου. Ως εκ τούτου θα υποβληθεί στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μία ενιαία προσφορά για το σύνολο των δράσεων» αναφερόταν στην προκήρυξη

Η ανάθεση έγινε έναντι τιμήματος 3,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο εν λόγω διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2024, αλλά διάφορες προσφυγές φαίνεται πως καθυστέρησαν τη δια- δικασία, στην οποία, όπως προκύπτει, συμμετείχαν επίσης η The Newtons Laboratory και η κοινοπραξία Intraway - Cream.