26 φοιτητικές ομάδες παρουσίασαν τις στρατηγικές τους προτάσεις στο Snappi Hub, στο πλαίσιο της τελικής εργασίας του εξαμήνου στο μάθημα Στρατηγικής Επικοινωνίας.



Το AD and PR Lab, του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου συνεργάστηκε με τη Snappi, στο πλαίσιο της τελικής διαγωνιστικής διαδικασίας του ακαδημαϊκού εξαμήνου για το εργαστηριακό μάθημα Strategic Design and Social Media. Η συνεργασία βασίστηκε σε ένα πραγματικό επικοινωνιακό brief που δόθηκε από τη Snappi σε 119 φοιτήτριες και φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου, οι οποίοι εργάστηκαν σε 26 ομάδες.

Οι ομάδες κλήθηκαν να αναπτύξουν στρατηγικές προτάσεις επικοινωνίας και marketing για τη Snappi, εστιάζοντας στην ενίσχυση της σχέσης της μάρκας με τη Genz στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της συνάφειας του brand με το νεανικό κοινό, καθώς και στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλάνου ενεργειών για το 2026. Το brief κάλεσε τους φοιτητές να προσεγγίσουν τη Snappi όχι απλώς ως μια νέα ψηφιακή τράπεζα, αλλά ως ένα brand που επιδιώκει να ενταχθεί οργανικά στην καθημερινότητα, τις ανάγκες, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής της Gen Z.

Οι προτάσεις των ομάδων περιλάμβαναν στρατηγική επικοινωνίας, audience insights, δημιουργικές πλατφόρμες, καμπάνιες, social media και content ideas, καθώς και activation plans και ενδεικτικά KPIs. Η τελική παρουσίαση των εργασιών πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο του Snappi Hub, όπου οι 26 ομάδες παρουσίασαν τις προτάσεις τους κατά τη διάρκεια μιας ολοήμερης διαδικασίας, μπροστά σε εκπροσώπους της Snappi και της ακαδημαϊκής ομάδας του AD and PR Lab.

Η διαδικασία έδωσε στους φοιτητές την ευκαιρία να δουλέψουν πάνω σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό και επικοινωνιακό ζητούμενο, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε επαγγελματικό περιβάλλον και να λάβουν ουσιαστικό feedback από ανθρώπους της αγοράς. Από την πλευρά της Snappi, στη διαδικασία συμμετείχαν οι:

• Δημήτρης Γκανέτσος, Head of Marketing, Snappi

• Εβίτα Βιτσεντζάτου, Senior Marketing Manager, Snappi

• Μάριος Κούμπας, PR Manager, Snappi

• Ιωάννα Τσεκούρα, Head of Customer Experience, Snappi

Από την πλευρά του AD and PR Lab του Παντείου Πανεπιστημίου, τη συνεργασία συντόνισαν οι:

• Μπέττυ Τσακαρέστου, Associate Professor, Director of Advertising and Public Relations Lab - AD and PR Lab

• Γεράσιμος Κατεβάτης, Managing Director Roger, Business Instructor & Co- Creator of AD and PR Lab - Communication Strategy Vertical

• Λίνα Κυριακού, Founder Dolphin, Business Instructor & Co-Creator of AD and PR Lab - Communication Strategy Vertical

Η συνεργασία αυτή ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την πραγματική αγορά επικοινωνίας, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη εργαλεία στρατηγικής σκέψης, ανάλυσης κοινού, δημιουργικής ανάπτυξης και επικοινωνιακού σχεδιασμού.

Μέσα από τη συνεργασία με τη Snappi, το AD and PR Lab επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με σύγχρονα brands, πραγματικές προκλήσεις και επαγγελματικά περιβάλλοντα, ενισχύοντας την οργανική σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Η πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση στρατηγικών προσεγγίσεων από τις 26 ομάδες των φοιτητών, αποδεικνύοντας ότι όταν η ακαδημαϊκή γνώση συναντά ένα ζωντανό brand challenge, η εκπαιδευτική εμπειρία γίνεται πιο ουσιαστική, πιο απαιτητική και πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα της αγοράς