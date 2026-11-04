Το πλήρες πρόγραμμα της adidas για το φετινό Marathon Weekend

Για περισσότερα από 25 χρόνια, η adidas στηρίζει με συνέπεια τον αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας ως Μεγάλος Χορηγός, μοιράζοντας με χιλιάδες δρομείς το πάθος για το τρέξιμο και όλα όσα κάνουν τη συγκεκριμένη διοργάνωση μοναδική. Και φέτος, η adidas βρίσκεται δίπλα στους runners σε κάθε στάδιο της εμπειρίας τους, από τις ημέρες πριν από τον αγώνα μέχρι τη διαδρομή και τη στιγμή του τερματισμού.

Από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου, η εμπειρία ξεκινά από την ALLWYN Marathon Expo, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο. Στο adidas booth, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν προϊόντα από τη running κατηγορία του brand και τη σειρά Adizero, καθώς και να αποκτήσουν κομμάτια από την Official Marathon Merch Collection, τη συλλογή της adidas σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, σχεδιασμένη ειδικά για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 2026.

Παράλληλα, το Customization Corner θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους αποκτήσουν t-shirt από την Official Marathon Merch Collection στο adidas booth να τυπώσουν το όνομα της επιλογής τους στην πίσω πλευρά, εκείνη τη στιγμή.

Η δύναμη του running community σε κάθε βήμα

Από την Παρασκευή 6 έως την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στο επίκεντρο βρίσκονται οι adidas Runners Athens, με μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων δράσεων για τα μέλη της κοινότητας. Με έμφαση στο community, την υποστήριξη των δρομέων και το recovery μετά τον τερματισμό, οι δράσεις συνοδεύουν τους runners σε διαφορετικές στιγμές του marathon weekend.

Και όταν έρθει η ώρα του αγώνα, οι adidas Runners Athens θα μεταφέρουν την ενέργεια του community μέσα στην ίδια την πόλη. Με AR Cheering Zones σε κομβικά σημεία των διαδρομών, μουσική, έντονο παλμό και ένα μεγάλο cheering crew, θα βρίσκονται εκεί για να δώσουν στους δρομείς την έξτρα ώθηση που χρειάζονται για να συνεχίσουν.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, για τον αγώνα των 5 χλμ., το cheering zone θα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Σίνα, από τις 17:00 έως τις 20:30, ενώ την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, για τους αγώνες των 10 χλμ. και 42 χλμ., η δράση μεταφέρεται στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Μεσσηνίας, από τις 08:00 έως τις 16:00.

Μαζί, για έναν Μαραθώνιο για όλους

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας είναι κάτι περισσότερο από μια διαδρομή από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό. Είναι μια στιγμή που αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητισμού να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, να εμπνέει και να δημιουργεί στιγμές που ξεπερνούν τον ίδιο τον αγώνα.

Στο πλαίσιο του φετινού marathon weekend, η adidas ενώνει τις δυνάμεις της με τα Special Olympics Hellas, φέρνοντας μαζί αθλητές, προπονητές και μέλη της ομάδας των Special Olympics Hellas με εργαζομένους της adidas Hellas σε μια συμβολική διαδρομή 1,2 χλμ., με τερματισμό στο εμβληματικό Παναθηναϊκό Στάδιο. Στη δράση θα συμμετέχει επίσης η αθλήτρια της adidas Δώρα Γκουντούρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το μήνυμα της συμπερίληψης και της συμμετοχής.

Μια ξεχωριστή στιγμή που αποτυπώνει στην πράξη μια πεποίθηση βαθιά συνδεδεμένη με την adidas: Through Sport We Have The Power to Change Lives.

Η εμπειρία συνεχίζεται και μετά τη γραμμή του τερματισμού

Γιατί η στιγμή του τερματισμού αξίζει να μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η adidas θα βρίσκεται και στο Sponsors Village, στην Πλατεία Καραϊσκάκη, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο, με εμπειρίες σχεδιασμένες γύρω από τη στιγμή που κάθε runner θέλει να κρατήσει μαζί του μετά τον αγώνα.

Στο adidas Activations booth, οι δρομείς θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσωπικό αναμνηστικό κάδρο με το μετάλλιο και τον αριθμό συμμετοχής τους μέσα από το Frame Your Bib, να χαράξουν τον χρόνο τερματισμού στο μετάλλιό τους μέσω του Medal Engraving, να αποτυπώσουν τη στιγμή σε ένα ειδικό Photobooth Activation, αλλά και να γιορτάσουν την προσωπική τους επίδοση μέσα από το Ring The Bell, μια εμπειρία που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδρομής τους.

Στον ίδιο χώρο, το SEGAS Merch booth θα φιλοξενεί την Official Marathon Merch Collection, τη συλλογή της adidas σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 2026, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς αγορά για το κοινό.

Με AR Cheering Zones σε κομβικά σημεία των διαδρομών, μουσική, έντονο παλμό και ένα μεγάλο cheering crew, οι adidas Runners Athens θα βρίσκονται εκεί για να στηρίξουν τους δρομείς σε κάθε βήμα. Η διαδραστική εμπειρία των AR Cheering Zones θα είναι διαθέσιμη μέσω του adidas Running app, καθώς και μέσα από το προφίλ των adidas Runners Athens στο Instagram.