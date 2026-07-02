Λογαριασμός αξίας περίπου 512 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Adidas ανέθεσε τον παγκόσμιο λογαριασμό διαχείρισης των διαφημιστικών της μέσων, αξίας περίπου 512 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Omnicom Media Group, έπειτα από σχετικό spec.

Με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται η πολυετής συνεργασία της εταιρείας με την WPP, της οποίας η EssenceMediacom διαχειριζόταν το λογαριασμό. Η Mediacom είχε αναλάβει την Adidas το 2018 και συγχωνεύθηκε με την Essence το 2023. Στον διαγωνισμό συμμετείχε και η Publicis.

Μέσα στην Omnicom Media Group, τη διαχείριση του λογαριασμού θα αναλάβει η PHD, η οποία συνεργάζεται ήδη με μεγάλες εταιρείες, όπως η Google, η Volkswagen, η Audi και η 7-Eleven. Η Omnicom δεν προχώρησε σε επίσημα σχόλια για τη συμφωνία.

Η νέα αυτή συνεργασία ενισχύει τη δυναμική της Omnicom, η οποία έχει εξασφαλίσει σημαντικούς διεθνείς λογαριασμούς μέσα στο 2026. Τον Μάρτιο ανέλαβε τη διαχείριση των διαφημιστικών μέσων της Dyson σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από το Χονγκ Κονγκ και την ηπειρωτική Κίνα. Επιπλέον, η IBM επέλεξε πρόσφατα την Omnicom ως παγκόσμια διαφημιστική της εταιρεία. Από την 1η Ιουλίου η Omnicom ανέλαβε το σχεδιασμό και την αγορά διαφημιστικού χώρου για την IBM σε Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ιαπωνία και Ασία-Ειρηνικό, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, την κβαντική υπολογιστική, τους ημιαγωγούς και τον αυτοματισμό επιχειρήσεων.