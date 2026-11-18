Στο πλαίσιο του συνεδρίου Media ROI Forum 2026, ο Managing Director της AdLink, Θάνος Τρούπκος, ανέλυσε τη διεθνή άνοδο του Retail Media που αναμένεται να φτάσει το 15,2% της παγκόσμιας διαφημιστικής δαπάνης το 2027, εστιάζοντας στον καθοριστικό ρόλο των φυσικών καταστημάτων (In-store Retail Media) τη στιγμή της αγοραστικής απόφασης.

Η AdLink συμμετείχε στο Media ROI Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στο Divani Caravel, με κεντρικό θέμα «The Reinvention Agenda». Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Θάνος Τρούπκος, Managing Director της AdLink, παρουσίασε την ομιλία «Retail Media 2027: An Established Reality. A Strategic Opportunity.», αναδεικνύοντας τη δυναμική του Retail Media και τις προοπτικές του στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με στοιχεία της WARC Media, η παγκόσμια διαφημιστική δαπάνη στο Retail Media αναμένεται να ξεπεράσει τα 200 δισ. δολάρια το 2026, ενώ το 2027 προβλέπεται να αντιπροσωπεύει το 15,2% της συνολικής παγκόσμιας διαφημιστικής δαπάνης. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη δυναμική μιας διαφημιστικής κατηγορίας που έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του φυσικού καταστήματος, όπου εξακολουθεί να πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των λιανικών πωλήσεων. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις δυνατότητες του In-store Retail Media ως διαφημιστικού περιβάλλοντος με ευρεία απήχηση, που μπορεί να συμβάλει τόσο στην αναγνωρισιμότητα των brands όσο και στην επικοινωνία με τον καταναλωτή κοντά στην αγοραστική απόφαση.

Η παρουσίαση ανέδειξε επίσης τη διεύρυνση του Retail Media πέρα από την προβολή προϊόντων που διατίθενται από έναν retailer, καθώς και τις δυνατότητες σύνδεσης της διαφημιστικής επικοινωνίας με διαφορετικές ανάγκες και στιγμές της ζωής του καταναλωτή.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με αναφορά στην προσέγγιση της AdLink, η οποία συνδυάζει γνώση του retail και εμπειρία στα media, με στόχο να αναδεικνύει την επικοινωνιακή αξία των σημείων επαφής που διαθέτουν οι retailers και να δημιουργεί νέες δυνατότητες σύνδεσης των brands με τους καταναλωτές.