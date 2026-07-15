Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης οπτικής ταυτότητας για το φεστιβάλ

Η Advertary ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Δήμο Θέρμης για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της οπτικής ταυτότητας του νέου πολιτιστικού θεσμού thAIRmi Festival, ενός φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό, τη νεολαία και τη δημιουργική έκφραση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ομάδα της Advertary ανέλαβε τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης οπτικής ταυτότητας για το φεστιβάλ, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ισχυρής, αναγνωρίσιμης και διαχρονικής ταυτότητας, ικανής να εξελίσσεται μαζί με τον θεσμό τα επόμενα χρόνια.

Σε αντίθεση με μια ταυτότητα που βασίζεται σε εφήμερες σχεδιαστικές τάσεις, το σύστημα που αναπτύχθηκε στηρίζεται σε στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τον τόπο, την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον της Θέρμης. Το λογότυπο προκύπτει από την αφαιρετική αποτύπωση του Φράγματος Θέρμης, μετατρέποντας ένα πραγματικό τοπόσημο της περιοχής σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο σύμβολο. Η καθαρή, συμπαγής και δυναμική του μορφή δημιουργεί μια ισχυρή οπτική υπογραφή που μπορεί να αναπαραχθεί εύκολα σε κάθε μέσο, διατηρώντας παράλληλα τη μοναδικότητά της. Γύρω από το λογότυπο αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα γραφικών στοιχείων και εικονογραφήσεων που επιτρέπει στην ταυτότητα να προσαρμόζεται κάθε χρόνο χωρίς να χάνει τη συνοχή της. Βασικοί πυλώνες του συστήματος αποτελούν τα τρία στοιχεία της φύσης: το λουλούδι, το δέντρο και η σταγόνα νερού. Το αποτέλεσμα είναι μια ευέλικτη και σύγχρονη οπτική γλώσσα που συνδυάζει πολιτισμό, φύση και τοπική ταυτότητα, θέτοντας τις βάσεις για την καθιέρωση του thAIRmi Festival ως ενός ξεχωριστού πολιτιστικού θεσμού με ισχυρή και αναγνωρίσιμη παρουσία.

Όπως δήλωσε ο ιδρυτής της Advertary, Άγγελος Ορφανίδης:

«Η δημιουργία μιας οπτικής ταυτότητας δεν αφορά μόνο τον σχεδιασμό ενός λογοτύπου. Αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος που αφηγείται μια ιστορία και εκφράζει τον χαρακτήρα ενός θεσμού. Στην περίπτωση του thAIRmi Festival, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα που να αντλεί έμπνευση από τον ίδιο τον τόπο, να αναδεικνύει τη σχέση του φεστιβάλ με τη φύση και τον πολιτισμό και ταυτόχρονα να διαθέτει τη δυναμική να εξελίσσεται μέσα στον χρόνο.»

Το thAIRmi Festival αποτελεί μία από τις σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες του Δήμου Θέρμης στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026, μετατρέποντας το Φράγμα Θέρμης σε έναν χώρο πολιτισμού, μουσικής και δημιουργικής έκφρασης για όλες τις ηλικίες.

Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, η Advertary συνεχίζει να επενδύει στον στρατηγικό σχεδιασμό οπτικής ταυτότητας για οργανισμούς, φορείς και διοργανώσεις, δημιουργώντας προτάσεις που συνδυάζουν δημιουργικότητα, στρατηγική σκέψη και ουσιαστική σύνδεση με το κοινό τους.