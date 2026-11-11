Από τη δημιουργική ταυτότητα και την επικοινωνιακή στρατηγική έως την οργάνωση και παραγωγή των δράσεων, η Advertary ανέλαβε την ολοκληρωμένη υλοποίηση της πρωτοβουλίας στη Θεσσαλονίκη.

Η Advertary, εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας, branding και δημοσίων σχέσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ανέλαβε τον συνολικό σχεδιασμό, την επικοινωνία και την παραγωγή της δράσης «Μια Θάλασσα Γεύσεις», που υλοποιείται για το Επιμελητήριο Λέσβου και την ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Με στόχο την ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας της Λέσβου, της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου, η Advertary διαμόρφωσε μια ολοκληρωμένη δημιουργική και επικοινωνιακή προσέγγιση, συνδέοντας την τοπική παραγωγή με την αγορά και το κοινό της Θεσσαλονίκης.

Από τη στρατηγική στην υλοποίηση, η ομάδα της Advertary ανέλαβε την ανάπτυξη του concept και της οπτικής ταυτότητας, τον σχεδιασμό και την παραγωγή δημιουργικού και προωθητικού υλικού, τη διαχείριση των social media, τη δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου, τις δημόσιες σχέσεις και την προβολή στα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, είχε την ευθύνη της οργανωτικής και παραγωγικής υποστήριξης του έργου, με τον συντονισμό παραγωγών, επιχειρήσεων, συνεργατών και επαγγελματιών της γαστρονομίας, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών.

Η πρώτη φάση της δράσης πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, με γευσιγνωσίες, παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων και συνεργασίες με επιλεγμένα σημεία εστίασης και delicatessen της Θεσσαλονίκης, φέρνοντας τις γεύσεις των τριών νησιών πιο κοντά στους καταναλωτές και τους επαγγελματίες της πόλης. Οι δράσεις γευσιγνωσίας υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις εταιρείες Wise Ram και Chef Stories.

Η πρωτοβουλία συνεχίζεται με εκπαιδευτικά εργαστήρια γαστρονομίας σε σχολές της Θεσσαλονίκης έως τον Φεβρουάριο του 2027, με την Advertary να διατηρεί ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό, την παραγωγή και την επικοινωνιακή υποστήριξη των επόμενων δράσεων.

Για την Advertary, το «Μια Θάλασσα Γεύσεις» αποτυπώνει τη φιλοσοφία της για ολοκληρωμένα έργα επικοινωνίας με ουσιαστικό αντίκτυπο, όπου η στρατηγική, η δημιουργικότητα και η αποτελεσματική παραγωγή λειτουργούν συνδυαστικά, μετατρέποντας μια ιδέα σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία με πραγματικό αποτύπωμα.