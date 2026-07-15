Επικεφαλής πελατειακής στρατηγικής της Waitrose

Ο Nathan Ansell, επικεφαλής πελατειακής στρατηγικής της Waitrose, θα αναλάβει τη θέση του προέδρου της Advertising Association στις αρχές του 2027. Από τον Ιούλιο του 2026 θα συμμετέχει στο Συμβούλιο της Ένωσης ως εκλεγμένος πρόεδρος.

Στον νέο του ρόλο θα συνεργαστεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Advertising Association, Stephen Woodford, για να ηγηθούν ενός συμβουλίου αποτελούμενου από σημαντικούς εκπροσώπους του κλάδου, όπως εταιρείες μέσων ενημέρωσης, διαφημιζόμενες μάρκες, διαφημιστικές εταιρείες και εμπορικούς φορείς. Στόχος τους είναι η προώθηση μιας πιο υπεύθυνης και αξιόπιστης διαφημιστικής αγοράς.

Ο Ansell διαδέχεται την τωρινή πρόεδρο Andria Vidler, διευθύνουσα σύμβουλο της Allwyn UK, η οποία θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της Ένωσης, όπως η καμπάνια «Value of Trust», το πρόγραμμα All In για την υποστήριξη ταλέντων και το Ad Net Zero.

Με πολυετή πείρα στο λιανεμπόριο, τα καταναλωτικά προϊόντα και τις διαφημιστικές εταιρείες, ο Ansell έχει εργαστεί σε οργανισμούς όπως οι Marks & Spencer, Nomad Foods και Kraft Heinz, προτού ενταχθεί στην John Lewis Partnership. Στη Waitrose έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της ψηφιακής στρατηγικής και των συνεργασιών της μάρκας, ενισχύοντας τη σύνδεση με τους καταναλωτές.