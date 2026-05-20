Ένα ανθρώπινο ribbon με τη συμμετοχή 200 εθελοντών δημιουργήθηκε στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο 16 Μαΐου. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας εκστρατείας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας. Στον σχηματισμό του ribbon συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καθώς και η πρώην Υφυπουργός, Άντζελα Γκερέκου, ενώ η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.
Από το πρωί έως νωρίς το απόγευμα, στην πλατεία διεξάγονταν δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις για το κοινό από τους εθελοντές δερματολόγους-μέλη της ΕΔΑΕ, με την προσέλευση να είναι διπλάσια από εκείνη της προηγούμενης χρονιάς. Η δράση κορυφώθηκε το ίδιο βράδυ με την προβολή του μηνύματος της εκστρατείας στην πρόσοψη του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων.
Την εκδήλωση υλοποίησε η attp με τη συνδρομή της Elevate Marketing, της ομάδας του σκηνοθέτη Άρη Λυχναρά, τη χορογράφο Δίρφυ Γιατζουζάκη-Γρηγορίου και εξειδικευμένων συνεργατών.