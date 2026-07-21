Από το 2019, ο Ehrhart ηγείται της παγκόσμιας λειτουργίας επικοινωνίας της Bosch

Ο Christoph Ehrhart θα αποχωρήσει από τη γερμανική Bosch την 31η Δεκεμβρίου 2026, κατόπιν δικού του αιτήματος, προκειμένου να ασχοληθεί με προσωπικά του έργα εκτός της εταιρείας.

Από το 2019, ο Ehrhart ηγείται της παγκόσμιας λειτουργίας επικοινωνίας της Bosch, έχοντας την ευθύνη για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, τις κυβερνητικές σχέσεις, τις σχέσεις με βιομηχανικούς φορείς και ομάδες ενδιαφερομένων, καθώς και τη στρατηγική διαχείριση του εμπορικού σήματος. Ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Bosch, Stefan Asenkerschbaumer, εξέφρασε τις ευχαριστίες της εταιρείας για τη σημαντική συνεισφορά του Ehrhart και για την επιτυχημένη καθοδήγηση της επικοινωνιακής στρατηγικής σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον όμιλο.

Ο Ehrhart διαθέτει πάνω από τρεις δεκαετίες πείρας σε ανώτερες θέσεις διεθνούς επικοινωνίας, έχοντας εργαστεί, μεταξύ άλλων, στις Deutsche Post DHL Group, EADS και Schering. Το 2024 τιμήθηκε για δεύτερη φορά με το σημαντικό German Image Award για το έργο του στην Bosch. Ο ίδιος δήλωσε ότι θεωρεί τη χρονική στιγμή κατάλληλη για την έναρξη της διαδικασίας διαδοχής και ευχαρίστησε τους συνεργάτες του για την εμπιστοσύνη τους. Μετά την αποχώρησή του, σκοπεύει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα, μεταξύ άλλων ως πρόεδρος του Günter Thiele Foundation for Communication and Management και ως επίτιμος καθηγητής στη Λειψία. Η Bosch θα ανακοινώσει τον διάδοχό του σε μεταγενέστερο χρόνο.