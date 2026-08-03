Για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Η BBC Studios ανακοίνωσε τον διορισμό της Erin Williams στη θέση της Senior Vice President (SVP) Advertising Sales & StoryWorks για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC), με άμεση ισχύ.

Με έδρα τη Σιγκαπούρη, η Williams θα ηγηθεί της στρατηγικής διαφημιστικών πωλήσεων της εταιρείας σε ολόκληρη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Θα έχει την ευθύνη της περιφερειακής ομάδας πωλήσεων, με στόχο την επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων, την ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες και την επέκταση των διαφημιστικών και branded content λύσεων της BBC Studios σε όλες τις πλατφόρμες.

Στον νέο της ρόλο, η Williams θα συνεργάζεται στενά με τις παγκόσμιες και περιφερειακές διοικητικές ομάδες της BBC Studios για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαφημιστικών λύσεων και την υποστήριξη της εμπορικής στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας στην περιοχή APAC. Ο διορισμός της αποτελεί στρατηγική επένδυση της BBC Studios στον διαφημιστικό της τομέα στην Ασία-Ειρηνικό, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει την εμπορική της παρουσία και να διευρύνει τις συνεργασίες της με brands σε όλη την περιοχή.

Η Erin Williams διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στον χώρο των media και της διαφήμισης. Προτού ενταχθεί στη BBC Studios, διετέλεσε Sales Director για την Ασία-Ειρηνικό στο CNN, Digital Director APAC στη Warner Media, καθώς και Director of Sales & Brand Partnerships στη FOX Sports, συμβάλλοντας στην εμπορική ανάπτυξη των οργανισμών αυτών στην περιοχή.

Ο James Wildbore, Global SVP και General Manager Advertising Sales της BBC Studios, δήλωσε ότι η εμπειρία και η στρατηγική αντίληψη της Williams θα ενισχύσουν σημαντικά τις διαφημιστικές δυνατότητες της εταιρείας στην περιοχή. «Η Williams διαθέτει εξαιρετική ηγετική εμπειρία, βαθιά γνώση της αγοράς και ξεκάθαρο εμπορικό όραμα. Ο διορισμός της αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διαφημιστικών μας δραστηριοτήτων στην Ασία-Ειρηνικό και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη», ανέφερε.