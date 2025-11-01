Από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου

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Από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου, η Knowcrunch προσφέρει 50% έκπτωση σε όλα τα e-learning courses της, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να εξελίξουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις όσο και σε εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ομάδων τους πάνω στο Digital Marketing και το AI.

Με 50% έκπτωση σε όλα τα e-learning courses, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν εκπαιδευτικά προγράμματα που ταιριάζουν στις ανάγκες τους, όπως Digital & AI Marketing, Performance Advertising, SEO & GEO, AI Tools, Social Media Marketing, Digital Marketing Reporting και άλλα.

Γιατί αξίζει να επενδύσεις στα e-learning courses της Knowcrunch

Γνώσεις με άμεση επαγγελματική εφαρμογή

Τα e-learning courses της Knowcrunch έχουν σχεδιαστεί και ανανεώνονται με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς, δίνοντας έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα στην εργασία. Από το Digital & AI Marketing και το Performance Advertising μέχρι το SEO & GEO, τα AI Tools και το Reporting. Επίλεξε την εξειδίκευση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου ή στους στόχους της ομάδας σου.

Ευελιξία για εσένα και την ομάδα σου

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται ασύγχρονα online, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα στον χρόνο και στον χώρο που τους εξυπηρετεί, χωρίς να επηρεάζεται το καθημερινό επαγγελματικό τους πρόγραμμα.

Εκπαίδευση από επαγγελματίες της αγοράς

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις από C-level στελέχη και ενεργούς επαγγελματίες της αγοράς, που συνδυάζουν τη στρατηγική προσέγγιση με την καθημερινή επιχειρηματική πρακτική.

Ευκαιρία εκπαίδευσης και για εταιρικές ομάδες

Η προσφορά της Black Friday ισχύει και για ομαδικές εγγραφές, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των στελεχών τους με μειωμένο κόστος.

Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν εκπαιδευτικά προγράμματα για μεμονωμένους εργαζομένους ή ολόκληρα τμήματα, με δυνατότητα έκδοσης εταιρικού τιμολογίου.

Τη Knowcrunch την έχουν εμπιστευθεί 39.000+ επαγγελματίες & επιχειρήσεις

Με περισσότερους από 11.000 αποφοίτους, μια κοινότητα 27.000+ επαγγελματιών και την εμπιστοσύνη 1.000+ agencies, brands και recruiters, η Knowcrunch προσφέρει εκπαίδευση με σύγχρονη ύλη, πρακτικό προσανατολισμό και πιστοποιήσεις αναγνωρισμένες από την αγορά.

Επίλεξε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στους επαγγελματικούς ή επιχειρηματικούς σου στόχους.