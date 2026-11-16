Με 17 χρόνια εμπειρίας στις πωλήσεις και τη διαφήμιση

Η Cabtivo καλωσορίζει την Αγγελική Κοκκορόγιαννη ως Head of Sales, ενισχύοντας την ομάδα της για την επόμενη διαδρομή ανάπτυξής της. Με 17 χρόνια εμπειρίας στις πωλήσεις και τη διαφήμιση και πορεία σε Adweb, Httpool και Ναυτεμπορική, η Αγγελική αναλαμβάνει τις πωλήσεις και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Ο Σολ Σαλτιέλ, Co-Founder & CRO της Cabtivo, δήλωσε: «Η Cabtivo δίνει στα brands χώρο για δημιουργικότητα και ουσιαστική αλληλεπίδραση, σε ένα πολύ καινοτόμο ψηφιακό δίκτυο προβολής. Με την Αγγελική στο τιμόνι των πωλήσεων, πατάμε γκάζι στην ανάπτυξή μας!».

Η Αγγελική Κοκκορόγιαννη ανέφερε: «Χαίρομαι που αναλαμβάνω τις πωλήσεις και την ανάπτυξη ενός τόσο καινοτόμου μέσου. Ανυπομονώ να δημιουργήσουμε με τα brands καμπάνιες που κάνουν κάθε διαδρομή να ξεχωρίζει».

Με διαδραστικές οθόνες μέσα σε ταξί, η Cabtivo μετατρέπει τα ταξί σε Media Hubs και τη διαδρομή σε εμπειρία επικοινωνίας: video, δειγματοδιανομές και touch games & quizzes φέρνουν τα brands πιο κοντά στους επιβάτες, ενώ η στόχευση ανά περιοχή, ώρα κλπ., επιτρέπει καμπάνιες προσαρμοσμένες στις στιγμές της πόλης - από τις καθημερινές μετακινήσεις μέχρι τη βραδινή έξοδο. Η πολυβραβευμένη πλατφόρμα συνδυάζει την παρουσία του Digital Out-of-Home με τη διαδραστικότητα του digital, βάζοντας το attention στο επίκεντρο.