Νέα αναμέτρηση μεταξύ των δύο βασικών συνεργατών της, της WPP Open X και της Publicis Groupe

Η Coca-Cola ξεκίνησε παγκόσμιο review για τις υπηρεσίες media, data science και marketing technology, ανοίγοντας μια νέα αναμέτρηση μεταξύ των δύο βασικών συνεργατών της, της WPP Open X και της Publicis Groupe. Η διαδικασία καλύπτει τις περισσότερες στρατηγικές αγορές της εταιρείας παγκοσμίως και υλοποιείται με τη συνδρομή της ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρείας MediaSense.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Coca-Cola, η αξιολόγηση εντάσσεται στη στρατηγική εκσυγχρονισμού του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία προσεγγίζει τους καταναλωτές, μεταβαίνοντας από τα παραδοσιακά μοντέλα media planning σε τεχνολογικά προηγμένες λύσεις που αξιοποιούν δεδομένα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Από τη διαδικασία εξαιρούνται η Βόρεια Αμερική, όπου η Publicis ανέλαβε τον media λογαριασμό το 2025, καθώς και η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, όπου η Coca-Cola συνεργάζεται με την Dentsu. Το review συμπίπτει με την ανανέωση της πενταετούς συνεργασίας που ξεκίνησε το 2021 με τη WPP Open X, η οποία διατηρεί επίσης τις δημιουργικές και PR υπηρεσίες του ομίλου.

Η WPP δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη της συνεργασίας, υπογραμμίζοντας τη συμβολή των ολοκληρωμένων λύσεων media, data και agentic AI στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Coca-Cola.