Ολοκληρώθηκαν οι δύο διαγωνιστικές διαδικασίες για τη διαχείριση των media της Coca-Cola - Η WPP διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου λογαριασμού, ενώ η Omnicom επικράτησε της Dentsu στη Βόρεια Αμερική.

Η WPP διατηρεί τον παγκόσμιο λογαριασμό media της The Coca-Cola Company, με εξαίρεση τη Βόρεια Αμερική, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, ενώ η Omnicom αναλαμβάνει το media account του πολυεθνικού ομίλου στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι αποφάσεις προέκυψαν έπειτα από δύο ξεχωριστές διαγωνιστικές διαδικασίες, βάζοντας τέλος σε εβδομάδες φημολογίας και ανακατατάξεων στην παγκόσμια διαφημιστική αγορά.

Η WPP, η οποία είχε αναλάβει το 2021 τον ρόλο του βασικού παγκόσμιου συνεργάτη marketing της Coca-Cola, διατηρεί μέσω του WPP Open X το μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς media business, καθώς και τη συνολική δημιουργική συνεργασία, που περιλαμβάνει υπηρεσίες creative και production. Η τελευταία δεν αποτέλεσε αντικείμενο της πρόσφατης διαγωνιστικής διαδικασίας.

Από την πλευρά της, η Omnicom επικράτησε της Dentsu στη διεκδίκηση του λογαριασμού της Βόρειας Αμερικής, τον οποίο διαχειριζόταν μέχρι σήμερα η Publicis Groupe. Η τελευταία αποχώρησε από τη συνεργασία με την Coca-Cola, μετά την ανάληψη του παγκόσμιου media account της PepsiCo, το οποίο επί σχεδόν τρεις δεκαετίες βρισκόταν στην Omnicom.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η WPP επέλεξε να μη συμμετάσχει στον διαγωνισμό για τη Βόρεια Αμερική, εστιάζοντας στη διατήρηση της ευρύτερης διεθνούς συνεργασίας της. Παράλληλα, η Dentsu συνεχίζει να διαχειρίζεται τα media της Coca-Cola στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Η CEO της WPP, Cindy Rose, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ανανέωση της συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα του ομίλου είναι να δικαιώνει καθημερινά την εμπιστοσύνη της Coca-Cola. Όπως ανέφερε, στόχος είναι ο συνδυασμός της κλίμακας της WPP Media με τις δυνατότητες του Open Intelligence, ώστε τα δεδομένα να αποκτούν μια περισσότερο ανθρώπινη διάσταση και οι πελάτες να κατανοούν όχι μόνο ποιοι είναι οι καταναλωτές τους, αλλά και τι καθορίζει τη συμπεριφορά τους.

Στη Βόρεια Αμερική, η Omnicom θα συνεργάζεται στενά με τη WPP StudioX, με τη νέα δομή να συνδυάζει media, data, CRM, loyalty και creator marketing, στο πλαίσιο μιας περισσότερο ενοποιημένης προσέγγισης.

Η μετάβαση στο νέο μοντέλο συνεργασιών θα ξεκινήσει σταδιακά από την 1η Δεκεμβρίου 2026.