Ο Κώστας Νεμπής επιβεβαίωσε τη μετονομασία του εμπορικού σήματος, κάνοντας λόγο για φυσική εξέλιξη που επανατοποθετεί την εταιρεία ως διεθνές superbrand

Σε μια από τις σημαντικότερες κινήσεις εταιρικής ταυτότητας των τελευταίων ετών προχωρά ο ΟΤΕ, καθώς η εμπορική επωνυμία Cosmote Telekom δίνει πλέον τη θέση της στην Telekom, σηματοδοτώντας την πλήρη ενσωμάτωση του ελληνικού ομίλου στο παγκόσμιο brand της μητρικής του, της γερμανικής Deutsche Telekom.

Η αλλαγή συνοδεύεται από νέο λογότυπο, στο οποίο κυριαρχεί το διεθνώς αναγνωρίσιμο «Τ», καθώς και από την πλήρη υιοθέτηση της χαρακτηριστικής ματζέντα χρωματικής ταυτότητας του γερμανικού τηλεπικοινωνιακού κολοσσού.

Ταν αλλαγή ονόματος επιβεβαίωσε πριν λίγη ώρα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Κώστας Νεμπής. Όπως είπε κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που βρίσκεται σε εξέλιξη «το 2025 ενώσαμε τις δυνάμεις της Cosmote με την Telekom, την κορυφαία μάρκα στις τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως. Φέτος θα προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, εξελίσσοντας τη μάρκα μας από Cosmote Telekom σε Telekom. Η μετάβαση στη μάρκα Telekom αποτελεί φυσική εξέλιξη, που επανατοποθετεί το brand μας ως ένα διεθνές superbrand».

Κατά τον απολογισμό της δραστηριότητας του Ομίλου ο κ. Νεμπής σημείωσε πως ο ΟΤΕ το 2025 σημείωσε ισχυρές χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις, αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής του. Παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 4%, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 2%. Φέτος στοχεύει ακόμη πιο ψηλά, σε αύξηση EBITDA 3%, βασιζόμενος στη θετική δυναμική των βασικών δραστηριοτήτων του, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή.

Όπως είπε στον τομέα της λιανικής σταθερής, ο Όμιλος σταθεροποίησε τα μεγέθη του, μετά από τέσσερα χρόνια, επιτυγχάνοντας μια ουσιαστική αντιστροφή της τάσης. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισε η συνεχής επέκταση του δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH), το οποίο πλέον καλύπτει περισσότερα από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επίσης, κατέγραψε ρεκόρ καθαρών νέων συνδέσεων και αυξημένη αξιοποίηση της υποδομής οπτικών ινών μας, παράγοντες κομβικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση της αξίας των επενδύσεών του.

Τόνισε μάλιστα πως, «στην Ελλάδα τα δίκτυα ήταν, είναι και θα είναι ταυτόσημα με τον ΟΤΕ. Γιατί αν υπάρχει μία εταιρεία που ξέρει να αναπτύσσει σύγχρονες υποδομές δικτύων προς όφελος των πελατών, της κοινωνίας και της χώρας, αυτή είναι ο ΟΤΕ».

Παράλληλα, πρόσθεσε, ότι τη χρόνια που μας πέρασε ο ΟΤΕ σημείωσε σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη των μη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, των λεγόμενων ‘’non-core’’. Η υπηρεσία online παραγγελίας φαγητού Box, η οποία αριθμεί 16 χιλιάδες συνεργαζόμενα καταστήματα, ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο χρήστες. Η εφαρμογή payzy στον χώρο των ψηφιακών συναλλαγών διαθέτει περισσότερους από 450 χιλιάδες χρήστες, σε Ελλάδα και Γερμανία, ενώ η ασφαλιστική μας πλατφόρμα, συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, με τον συνολικό αριθμό χρηστών της να φτάνει στο τέλος του έτους τις 126 χιλιάδες.

Εκτός από τη θετική αυτόνομη πορεία τους, οι υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα πάντα με τον επικεφαλής του ΟΤΕ αποτελούν καθοριστικά εργαλεία για την περαιτέρω ενίσχυση του πλούσιου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών του, καθώς και της διαφοροποίησης του ΟΤΕ στην αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Ακόμη, στον τομέα B2B, o OTE συνέχισε να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ψηφιακοποίησης τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, με τον τομέα του ICT να σημειώνει για ακόμα μια χρονιά ισχυρή διψήφια ανάπτυξη και να επεκτείνεται περαιτέρω με την ανάληψη και υλοποίηση διεθνών έργων για ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω την ηγετική του θέση στην υλοποίηση λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που διαμορφώνουν το ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας και όχι μόνο.

Η γενική συνέλευση αποφάσισε αύξηση του μερίσματος κατά 22% και του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά 16%. Η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους προσεγγίζει το 100% των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, δηλαδή 532 εκατ. ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε συνολική απόδοση περίπου 7-8%. Λαμβάνοντάς υπόψη τις ίδιες μετοχές που έχει η εταιρεία, το μέρισμα ανά μετοχή που θα διανεμηθεί τις επόμενες ημέρες διαμορφώνεται σε περίπου 0,9 ευρώ.

Κλείνοντας, την εισαγωγική του ομιλία προς τους μετόχους ο κ. Νεμπής αναφέρθηκε στην πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε «Α-» από «ΒΒΒ+», εξέλιξη η οποία, όπως είπε, επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση και τις προοπτικές του ΟΤΕ. Η αναβάθμιση αυτή καθιστά τον ΟΤΕ τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με rating στην κλίμακα της κατηγορίας Α.