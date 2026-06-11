Με στόχο την ενίσχυση της κλιματικής διακυβέρνησης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Το CSR HELLAS και το Climate Governance Initiative Greece - CGI Greece - ανακοίνωσαν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της κλιματικής διακυβέρνησης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, οι δύο οργανισμοί διαμορφώνουν ένα κοινό πλαίσιο δράσης με στόχο τη διάχυση γνώσης, την από κοινού ανάπτυξη εργαλείων και την προώθηση πολιτικών που συνδέουν τη βιωσιμότητα, την εταιρική διακυβέρνηση, την κλιματική υπευθυνότητα και τα ESG κριτήρια.

Για το CSR HELLAS, η σύμπραξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενδυνάμωση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και την προώθηση ενός μοντέλου ανάπτυξης που βασίζεται στη διαφάνεια, την υπευθυνότητα, τη συνεργασία και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Για το Climate Governance Initiative Greece, η συνεργασία αντανακλά την κοινή πεποίθηση ότι η ανθεκτικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση αποτελούν πλέον αναπόσπαστα στοιχεία της μεσοπρόθεσμης επιτυχίας των επιχειρήσεων. Μέσα από τη σύμπραξη αυτή, οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν να ενισχύσουν τη γνώση, τον διάλογο και τα πρακτικά εργαλεία που βοηθούν τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τους φυσικούς και μεταβατικούς κινδύνους που απορρέουν από το κλίμα, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που η κλιματική μετάβαση δημιουργεί και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των αλυσίδων αξίας στις οποίες συμμετέχουν.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος Δ.Σ. του CSR HELLAS, κα Αλεξάνδρα Πάλλη:

«Η συνεργασία με το Climate Governance Initiative Greece — CGI Greece — αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο πλαίσιο των συνεργειών του CSR HELLAS για την ενίσχυση της κλιματικής διακυβέρνησης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Μέσα από τη σύμπραξη αυτή, επιδιώκουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας, των ESG κριτηρίων και της κλιματικής ευθύνης στη στρατηγική και τη λήψη αποφάσεών τους.»

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Climate Governance Initiative Greece, κα Μαρίνα Νιφόρου:

«Οι επιχειρήσεις λειτουργούν σήμερα σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι μεταβολές στο κανονιστικό πλαίσιο και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που αναπτύσσονται διεθνώς γύρω από τα θέματα κλίματος αναδιαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις. Ωστόσο, τα πραγματικά ρίσκα και οι ευκαιρίες εξακολουθούν να περνούν μέσα από την ουσιαστική ενσωμάτωση του κλίματος στη στρατηγική και τη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων.

Η συνεργασία μας με το CSR HELLAS βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την ανθεκτικότητα των αλυσίδων αξίας στις οποίες συμμετέχουν. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία, τη διάχυση γνώσης και την ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ενσωματώνουν τις κλιματικές παραμέτρους στον πυρήνα της στρατηγικής τους, ενισχύοντας τη μεσοπρόθεσμη ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητά τους.»