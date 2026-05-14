Οι αλλαγές προβλέπουν ότι οι Annette Male, Sawomir Stepniewski και Mariano Di Benedetto θα επιβλέπουν πλέον μεγαλύτερα τμήματα της περιοχής και θα αναφέρονται απευθείας στον Takeshi Sano

Η Dentsu αναδιοργάνωσε τις δραστηριότητές της σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA), στο πλαίσιο μιας απλοποιημένης περιφερειακής δομής, καταργώντας τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου EMEA και επεκτείνοντας τις αρμοδιότητες αρκετών περιφερειακών στελεχών.

Οι αλλαγές προβλέπουν ότι οι Annette Male, Sawomir Stepniewski και Mariano Di Benedetto θα επιβλέπουν πλέον μεγαλύτερα τμήματα της περιοχής και θα αναφέρονται απευθείας στον Takeshi Sano, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα παγκόσμιου CEO. O André Andrade, αποχωρεί από την εταιρεία έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας. Παράλληλα, η θέση του CEO EMEA καταργείται. Ο Giulio Malegori θα παραμείνει στο ρόλο του ως executive senior advisor και chairman της Dentsu EMEA.

Ο Sano δήλωσε ότι η νέα δομή στοχεύει στη δημιουργία ενός «απλούστερου, πιο ευέλικτου και ακόμη πιο πελατοκεντρικού» οργανισμού. Σύμφωνα με τη νέα δομή, ο Stepniewski θα ηγείται του cluster Κεντρικής Ευρώπης. Η Male θα αναλάβει τη Βόρεια Ευρώπη. Ο Di Benedetto θα ηγείται του cluster Δυτικής και Νότιας Ευρώπης καθώς και της Μέσης Ανατολής και Αφρικής, προσθέτοντας στην ευθύνη του την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Υποσαχάρια Αφρική, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες αγορές όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, το Ισραήλ, τα ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, ο Λίβανος, το Κατάρ και η Τουρκία. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ τον Ιούλιο.