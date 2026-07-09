Στον νέο του ρόλο θα ηγηθεί της δημιουργικής στρατηγικής για σημαντικούς πελάτες, όπως οι NFL, Adobe, Hilton, Waitrose, Sky Gaming, Halfords και Sherwin Williams.

Η Dentsu Creative ανακοίνωσε την πρόσληψη του Kyle Harman-Turner στη θέση του Chief Creative Officer για τη Βρετανία και την Ιρλανδία, σηματοδοτώντας μια νέα στρατηγική κατεύθυνση για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας της.

Ο Harman-Turner αποχωρεί από την AMV BBDO, έχοντας διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία άνω των 20 ετών στο χώρο της διαφήμισης. Στον νέο του ρόλο θα ηγηθεί της δημιουργικής στρατηγικής για σημαντικούς πελάτες, όπως οι NFL, Adobe, Hilton, Waitrose, Sky Gaming, Halfords και Sherwin Williams. Στην καριέρα του έχει υπογράψει εμβληματικές καμπάνιες, όπως το «Epic Strut» της MoneySuperMarket, το «Penis Responders» της Skoda και το «Get Comfortable» της Andrex, το οποίο διακρίθηκε στα Cannes Lions το 2025 και το 2026.

Η CEO της Dentsu Creative UK&I, Jessica Tamsedge, χαρακτήρισε τον Harman-Turner έναν από τους σημαντικότερους δημιουργικούς ηγέτες του κλάδου, τονίζοντας ότι ξεχωρίζει όχι μόνο για το δημιουργικό του έργο αλλά και για τη διάθεσή του να αναπτύσσει νέα ταλέντα μέσα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και φιλοδοξίας. Από την πλευρά του, ο Kyle Harman-Turner δήλωσε ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση, επισημαίνοντας ότι η Dentsu Creative συνδυάζει δημιουργικό ταλέντο, διεθνή συνεργασία και προηγμένη τεχνολογία από την Ιαπωνία, στοιχεία που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών με ουσιαστικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις των πελατών.