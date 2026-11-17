Ανακοίνωσε πτώση 3,7% στην οργανική ανάπτυξη

Η Dentsu ανακοίνωσε μείωση 1,8% στα καθαρά έσοδα και πτώση 3,7% στην οργανική ανάπτυξη κατά το τρίτο τρίμηνο, αποδίδοντας την υποχώρηση στη μειωμένη διαφημιστική δαπάνη από μεγάλους πελάτες, κυρίως στην Αμερική και την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).

Οι δραστηριότητες στον τομέα των media επηρέασαν αρνητικά τα συνολικά αποτελέσματα, με την οργανική ανάπτυξη να καταγράφει πτώση 6,6% στην Αμερική και 9,8% στην περιοχή EMEA. Ωστόσο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι νέες συνεργασίες στον τομέα των media επέστρεψαν σε θετικό έδαφος στην αμερικανική αγορά κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με σημαντική εξέλιξη την ανάληψη της παγκόσμιας συνεργασίας media της ServiceNow έως το 2030.

Παράλληλα, η Dentsu ανακοίνωσε την ενίσχυση της παγκόσμιας διοικητικής της ομάδας για το 2027, με τη δημιουργία δύο νέων θέσεων στους τομείς του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. Συγκεκριμένα, ο Mitsuyuki Nakamura αναλαμβάνει καθήκοντα Global Practice President of Sports and Entertainment, έχοντας προηγουμένως διατελέσει πρόεδρος του τομέα Media/Sports & Entertainment στην Dentsu Japan, καθώς και Managing Executive Officer για τον ίδιο τομέα στην Dentsu Inc. Παράλληλα, ο Yoshiki Ishihara αναλαμβάνει τη θέση του Global Head of Sports & Entertainment Growth, διατηρώντας ταυτόχρονα τον υφιστάμενο ρόλο του ως Chief New Ventures Officer.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και παγκόσμιος διευθύνων σύμβουλος της Dentsu, Takeshi Sano, ο αθλητισμός και η ψυχαγωγία αποτελούν σήμερα βασικούς χώρους διαμόρφωσης της σύγχρονης κουλτούρας, προσφέροντας στις μάρκες ευκαιρίες να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις με το κοινό πέρα από την παραδοσιακή αγορά διαφημιστικού χώρου.