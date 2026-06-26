Ενισχύει το influencer marketing

Η Dentsu ανακοίνωσε συνεργασία με την CreatorIQ, με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες της να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις στρατηγικές τους στο χώρο των δημιουργών περιεχομένου (creators) και του influencer marketing.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ιδιόκτητη πλατφόρμα στρατηγικής κοινού και ανάλυσης δεδομένων της Dentsu, Dentsu.Audiences, θα ενσωματωθεί με την πλατφόρμα λογισμικού influencer marketing της CreatorIQ, η οποία υποστηρίζει τη διαχείριση καμπανιών που βασίζονται σε δημιουργούς περιεχομένου. Η συμφωνία ανακοινώθηκε στις Κάννες και δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της Dentsu να έχουν πρόσβαση και να αξιολογούν δημιουργούς και influencers μέσω της πλατφόρμας CreatorIQ σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, οι λογαριασμοί των δημιουργών θα αντιστοιχίζονται με προσαρμοσμένα δεδομένα και πληροφορίες για τα κοινά-στόχους. Οι ομάδες της Dentsu θα μπορούν πλέον να αξιοποιούν τη βάση δεδομένων της CreatorIQ σε συνδυασμό με δεδομένα πρώτου μέρους (first-party data) και τα ιδιόκτητα δεδομένα του Dentsu.Audiences, όλα μέσα στο οικοσύστημα dentsu.Connect, καλύπτοντας όλη τη διαδικασία από το σχεδιασμό και την ενεργοποίηση έως τη μέτρηση των αποτελεσμάτων.

Η συμφωνία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι η Dentsu Entertainment υπέγραψε πολυετή συνεργασία με τη Made By Us Studios, με έδρα το Λος Άντζελες, για την ανάπτυξη και παραγωγή πρωτότυπων εκπομπών, ταινιών και άλλων μορφών περιεχομένου που βασίζονται σε δημιουργούς.