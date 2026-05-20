Οι Έλληνες κουράστηκαν από τον ασταµάτητο ψηφιακό θόρυβο. Nέα έρευνα για το Ad Saturation αποκαλύπτει ότι οι καταναλωτές δεν αγνοούν πλέον απλώς τις διαφηµίσεις - αµύνονται µε Skip Ad.

Της Σόνιας Χαϊµαντά

Η Ψηφιακή Διαφήµιση στην Ελλάδα διανύει ίσως την πιο επιθετική και υπερφορτωµένη περίοδό της. Τα brands επενδύουν ολοένα µεγαλύτερα budgets σε Meta, Instagram, TikTok και performance campaigns.

Οι πλατφόρµες υπόσχονται όλο και πιο ακριβείς δυνατότητες targeting και οι marketers πιέζονται καθηµερινά να αυξήσουν visibility, engagement και conversions µέσα σε ένα περιβάλλον ακραίου ανταγωνισµού για attention. Ωστόσο, πίσω από τους διαρκώς αυξανόµενους αριθµούς impressions, reach και views, αρχίζει να διαµορφώνεται µια νέα και ιδιαίτερα ανησυχητική πραγµατικότητα για τη βιοµηχανία της Επικοινωνίας: Οι χρήστες έχουν αρχίσει να κουράζονται σοβαρά από την υπερβολική διαφηµιστική παρουσία στα social media.

Αυτό είναι το βασικό συµπέρασµα της νέας ελληνικής πιλοτικής έρευνας µε τίτλο «Ad Saturation: The Impact of Social Media Ad Fatigue on Consumer - Brand Relationships in Greece», («Κορεσµός διαφηµίσεων: Η επίδραση της κόπωσης των διαφηµίσεων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στις σχέσεις καταναλωτή-brand στην Ελλάδα»), που εκπονήθηκε από την Ελπίδα Μπογράκου, στο πλαίσιο του µεταπτυχιακού MA Strategic Communications & Public Relations (ΠΜΣ: Στρατηγική Επικοινωνία & ∆ηµόσιες Σχέσεις) του Deree µε επιβλέπουσα τη δρα Βάσια Κοντοπούλου.

Πρόκειται για µια από τις πρώτες ελληνικές ακαδηµαϊκές µελέτες που επιχειρούν να µετρήσουν συστηµατικά πώς ο διαφηµιστικός κορεσµός επηρεάζει τη σχέση του κοινού µε τα brands µέσα στο σύγχρονο digital ecosystem.

Η έρευνα δεν εξετάζει απλώς αν οι χρήστες βλέπουν πολλές διαφηµίσεις. Εξετάζει κάτι βαθύτερο και στρατηγικά πολύ πιο κρίσιµο: πώς η υπερβολική έκθεση επηρεάζει την εµπιστοσύνη προς τη µάρκα, τη συναισθηµατική σύνδεση, την αφοσίωση, την επιθυµία αλληλεπίδρασης και τελικά τη συνολική στάση του κοινού απέναντι στη διαφηµιστική επικοινωνία.

Καθολική απόρριψη;

Τα στοιχεία που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για την ελληνική αγορά:

Το 91,18% των συµµετεχόντων δηλώνει ότι παραλείπει ή αποφεύγει ενεργά τις διαφηµίσεις µόλις εµφανιστούν στο feed ή στο video content που παρακολουθεί. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σχεδόν καθολικό ποσοστό απόρριψης, το οποίο δείχνει ότι η αποφυγή της διαφήµισης έχει µετατραπεί σε αυτοµατοποιηµένη καθηµερινή συµπεριφορά.

Παράλληλα, το 79,41% αναφέρει ότι αισθάνεται έντονη ενόχληση από τον µεγάλο αριθµό διαφηµίσεων που συναντά καθηµερινά στις πλατφόρµες social media, ενώ το 73,53% δηλώνει ότι αισθάνεται «βοµβαρδισµένο» από διαφηµιστικά µηνύµατα κατά τη διάρκεια της online εµπειρίας του. Ακόµη πιο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 70,58% θεωρεί πως τα social media έχουν πλέον µετατραπεί σε ένα υπερφορτωµένο διαφηµιστικό περιβάλλον, όπου το εµπορικό περιεχόµενο καταλαµβάνει ολοένα µεγαλύτερο µέρος του feed.

Η κόπωση, µάλιστα, δεν εµφανίζεται περιστασιακά αλλά συστηµατικά. Το 73,53% των συµµετεχόντων δηλώνει υψηλή ή πολύ υψηλή εξάντληση από την επαναληπτικότητα των διαφηµίσεων που βλέπει καθηµερινά σε Meta platforms όπως το Instagram και το Facebook, ενώ το 51,5% θεωρεί ότι ακόµη και στο TikTok -µια πλατφόρµα που βασίζεται στην ταχύτητα, το entertainment και το δίχως τέλος σκρολάρισµα- ο όγκος των διαφηµίσεων έχει ήδη αρχίσει να γίνεται συντριπτικός.

Ο χρόνος των heavy users στα Social

Τα ευρήµατα αποκτούν ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη το προφίλ των συµµετεχόντων:

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κυρίως σε heavy users social media, δηλαδή σε ανθρώπους που βρίσκονται διαρκώς µέσα στο digital περιβάλλον και αποτελούν το βασικό target group σχεδόν όλων των µεγάλων digital campaigns. Συγκεκριµένα, το 81,8% των συµµετεχόντων περνά πάνω από µία ώρα καθηµερινά σε πλατφόρµες Meta, ενώ το 18,18% ξεπερνά ακόµη και τις τρεις ώρες ηµερησίως. Αντίστοιχα, στο TikTok το 42,42% χρησιµοποιεί την πλατφόρµα για περισσότερο από 30 λεπτά κάθε µέρα.

Με απλά λόγια, η έρευνα αποτυπώνει τη στάση του πλέον εκτεθειµένου κοινού απέναντι στη σύγχρονη κουλτούρα της ψηφιακής διαφήµισης. Και αυτό το κοινό φαίνεται πλέον να αναπτύσσει ξεκάθαρους µηχανισµούς ψυχολογικής άµυνας.

Ψυχολογική άµυνα

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο της µελέτης είναι ότι χρησιµοποιεί ως βασικό θεωρητικό πλαίσιο τη Θεωρία Ψυχολογικής Αντίδρασης (Psychological Reactance Theory), σύµφωνα µε την οποία οι άνθρωποι αντιδρούν όταν νιώθουν ότι περιορίζεται η προσωπική τους ελευθερία ή η αίσθηση αυτονοµίας τους.

Στο περιβάλλον των social media, το προσωπικό feed αντιµετωπίζεται πλέον από τους χρήστες ως ένας εξατοµικευµένος ιδιωτικός χώρος. Ο χρήστης θέλει να βλέπει περιεχόµενο που έχει επιλέξει: φίλους, δηµιουργούς, trends, ειδήσεις, ψυχαγωγια και videos που τον ενδιαφέρουν. Όταν όµως το feed διακόπτεται συνεχώς από επαναλαµβανόµενα sponsored posts, autoplay διαφηµίσεις και performance creatives που εµφανίζονται ασταµάτητα, τότε δηµιουργείται αίσθηση εισβολής.

Διαφήµιση: Από µήνυµα, Interruption

Και εδώ ακριβώς αλλάζει όλη η λογική της σύγχρονης ψηφιακής διαφήµισης. Η διαφήµιση δεν αντιµετωπίζεται πλέον απλώς ως εµπορικό µήνυµα. Αντιµετωπίζεται ως interruption.

Το «skip ad» δεν λειτουργεί απλώς ως navigation επιλογή αλλά ως πράξη άµυνας απέναντι σε ένα περιβάλλον που ο χρήστης αντιλαµβάνεται όλο και πιο πιεστικό.

Η εικόνα αυτή αποκτά ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν εξετάζεται η σχέση του κοινού µε τα ίδια τα brands. Παρότι ένα µέρος των συµµετεχόντων εξακολουθεί να εµπιστεύεται την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών, η υπερβολική διαφηµιστική έκθεση φαίνεται να διαβρώνει τη συναισθηµατική σχέση µε τη µάρκα.

Μόλις το 20,59% δηλώνει ότι η εµπιστοσύνη του προς ένα brand παραµένει υψηλή ανεξάρτητα από τη συχνότητα προβολής διαφηµίσεων. Την ίδια στιγµή, το 67,65% εµφανίζει χαµηλή συναισθηµατική σύνδεση µε τα brands που ακολουθεί στα social media, ενώ το 58,82% δηλώνει ότι δεν αισθάνεται πραγµατική αγάπη ή σύνδεση προς τις µάρκες µε τις οποίες αλληλεπιδρά online.

Ακόµη πιο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 76,47% των χρηστών δηλώνει πως δεν έχει κανένα ιδιαίτερο κίνητρο να συµµετέχει σε συζητήσεις των brands και να σχολιάζει ή να συνδέεται ενεργά µε εταιρικό περιεχόµενο. Παράλληλα, το 64,71% αναφέρει ότι είναι µάλλον απίθανο να κάνει like, comment ή share σε branded content, ενώ το 70,59% δηλώνει ότι αγοράζει σπάνια ή µόνο περιστασιακά προϊόντα από brands που ακολουθεί στα social media.

Engagement, Loyalty και Conversion: Μην τα θεωρείτε και δεδοµένα!

Τα στοιχεία αυτά αµφισβητούν µια από τις πιο βασικές παραδοχές της digital εποχής: ότι η συνεχής online παρουσία δηµιουργεί αυτόµατα engagement (δέσµευση), loyalty (αφοσίωση) και conversion (µετατροπή σε πωλήσεις).

Η έρευνα δείχνει ότι η υπερβολική έκθεση µπορεί τελικά να λειτουργήσει αντίστροφα - όχι ως εργαλείο ενίσχυσης της σχέσης µε το brand αλλά ως παράγοντας κόπωσης και αποµάκρυνσης.

Είναι πολλά τα λεφτά…

Και αυτό αποκτά τεράστια σηµασία αν ληφθεί υπόψη η εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς social media advertising στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρατίθενται στην έρευνα, η ελληνική αγορά social media advertising αποτιµάται ήδη στα 388,8 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ αναµένεται να αγγίξει τα 653,02 εκατοµµύρια ευρώ έως το 2030, µε ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 10,9%.

Το Facebook εξακολουθεί να κυριαρχεί µε µερίδιο αγοράς 43,9%, ακολουθούµενο από το Instagram µε 27,4%, το TikTok µε 9,8%, το LinkedIn µε 4,3% και το X µε 2,5%. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι οι Έλληνες χρήστες θα εκτίθενται τα επόµενα χρόνια σε ακόµη µεγαλύτερο όγκο διαφηµιστικού περιεχοµένου.

Το ερώτηµα πλέον δεν είναι αν τα brands µπορούν να εµφανιστούν µπροστά στον καταναλωτή. Με τα σύγχρονα εργαλεία targeting αυτό θεωρείται δεδοµένο. Το πραγµατικό ερώτηµα είναι αν ο καταναλωτής αντέχει ακόµη να τους δώσει προσοχή. Και εδώ ακριβώς φαίνεται να δηµιουργείται το µεγάλο στρατηγικό πρόβληµα για marketers και agencies.

Για περισσότερο από µία δεκαετία, το digital marketing βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε performance metrics όπως impressions, reach, clicks, CPM, CTR, conversions και frequency. Ωστόσο, τα metrics αυτά δεν µπορούν να µετρήσουν την ψυχολογική φθορά του χρήστη. ∆εν µετρούν το irritation (ερέθισµα), το fatigue (κόπωση), το emotional burnout (συναισθηµατική εξουθένωση) ή το σηµείο στο οποίο η υπερβολική επανάληψη αρχίζει να δηµιουργεί αντίδραση απέναντι στο ίδιο το brand.

Η µελέτη ουσιαστικά περιγράφει µια µετάβαση από την «economy of attention» (Οικονοµία της Προσοχής) στην «economy of annoyance» (Οικονοµία της Ενόχλησης). Ο σύγχρονος χρήστης δεν στερείται πληροφορίας· στερείται ψυχικής αντοχής απέναντι στον ασταµάτητο ψηφιακό θόρυβο - και αυτό αλλάζει συνολικά τους κανόνες του παιχνιδιού.

Η δηµιουργικότητα ως µηχανισµός επιβίωσης

Η δηµιουργικότητα επιστρέφει πλέον στο επίκεντρο όχι µόνο ως αισθητικό στοιχείο αλλά ως µηχανισµός επιβίωσης µέσα σε ένα περιβάλλον ακραίου content saturation (κορεσµός περιεχοµένου). Σε ένα feed γεµάτο sponsored posts, AI-generated creatives, endless reels (ατέλειωτα reels) και αυτόµατη αναπαραγωγή βίντεο, µόνο το πραγµατικά σχετικό και ανθρώπινο περιεχόµενο µπορεί να σταµατήσει -έστω και για λίγα δευτερόλεπτα- το scrolling.

Zombie Brands: ζουν ανάµεσά µας

Η έρευνα καταγράφει επίσης την εµφάνιση ενός φαινοµένου που αρχίζει να συζητείται όλο και περισσότερο διεθνώς, αυτό των λεγόµενων «Zombie Brands». Brands που είναι παντού παρόντα αλλά ουσιαστικά αόρατα. Brands που επενδύουν τεράστια ποσά σε visibility (ορατότητα) χωρίς να δηµιουργούν πραγµατική συναισθηµατική σύνδεση. Brands που εµφανίζονται συνεχώς, αλλά δεν καταφέρνουν να ακουστούν πραγµατικά µέσα στον ψηφιακό θόρυβο. Και ίσως εδώ βρίσκεται το σηµαντικότερο συµπέρασµα της έρευνας για την ελληνική αγορά. Η µάχη δεν είναι πλέον για το ποιος θα εµφανιστεί περισσότερο. Η µάχη είναι για το ποιος θα καταφέρει να παραµείνει relevant (σχετικός) χωρίς να κουράζει. Για το ποιος θα δηµιουργήσει σχέση αντί για πίεση. Για το ποιος θα καταλάβει πρώτος ότι ο σύγχρονος χρήστης δεν θέλει brands που φωνάζουν ασταµάτητα µέσα στο feed του. Θέλει brands που γνωρίζουν πότε να µιλήσουν, πώς να µιλήσουν και -ίσως το πιο σηµαντικό- πότε να σωπάσουν.