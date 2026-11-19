Με ώθηση από τις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις του τομέα streaming

Κέρδη και έσοδα για το δ' τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών ανακοίνωσε η Disney, με ώθηση από τις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις του τομέα streaming.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 16% στα 25,9 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 25,2 δισ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 1,77 δολάρια ανά μετοχή υψηλότερα από τις εκτιμήσεις 1,66 δολάρια. Τα λειτουργικά έσοδα των επιχειρηματικών τομέων που περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες streaming Disney+ και Hulu διπλασιάστηκαν στα 824 εκατ. δολάρια, λόγω των αυξημένων εσόδων από συνδρομές και διαφημίσεις, ενώ η τηλεθέαση προγραμμάτων που σχετίζονται με τους ήρωες της Marvel υπερδιπλασιάστηκε.

Στον τομέα που περιλαμβάνει τα θεματικά πάρκα της Disney, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 20% στα 2,25 δισ. δολάρια με την ισχυρή επισκεψιμότητα στο Walt Disney World της Φλόριντα και στο Disneyland Paris, καθώς και τα νέα κρουαζιερόπλοια, να αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξης.

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα είχε η ασθενής επίδοση των θεματικών πάρκων σε Χονγκ Κονγκ και Σανγκάη. Τα έσοδα από καταναλωτικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 12% κατά το τρίμηνο, εν μέρει λόγω των νέων προϊόντων με θέμα τους «Avengers».