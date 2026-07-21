Στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της OMNICOM

Σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις που καταγράφονται από τον Όμιλο Omnicom στην Ελλάδα διευκρινίζεται πως η KINESSO, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων agencies που πρωταγωνιστούν στο Performance Marketing, το Precision Activation, το Audience Intelligence και το Marketing Technology. Έχοντας εγγεγραμμένη στο DNA της την καινοτομία, η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στη διαμόρφωση των σύγχρονων υπηρεσιών που καθορίζουν το ψηφιακό οικοσύστημα.

Όπως δήλωσε η Ντομινίκ Μίκαϊτς KINESSO CEO : «Ως μέλος του OMNICOM Media Group, η KINESSΟ, με σταθερές τη συμπαγή διοικητική της δομή και την έμπειρη ομάδα των στελεχών της, συνεχίζει να εξυπηρετεί με την ίδια αφοσίωση στους πελάτες της. Παράλληλα, καθώς ενισχύεται το διεθνές επενδυτικό πλάνο του ομίλου σε τεχνολογίες αιχμής, data assets και specialist capabilities, ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο το στρατηγικό της αποτύπωμα στην αγορά.

Στο πλαίσιο της νέας, παγκόσμιας στρατηγικής της OMNICOM, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της KINESSO, πρόκειται πλέον να λειτουργήσει και ως connected service για το σύνολο του ομίλου. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ένα νέο κύκλο ανάπτυξης, μεγιστοποιώντας το όφελος από τη βαθιά γνώση και την πολύτιμη εμπειρία των στελεχών της, συνεχίζοντας να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους πελάτες της.»